Bakan Fakıbaba : Bu Resmen Cinayet!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Ak Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Ekmekteki alt sınırın düşürülmesi hakkında gelen soruya 250 gramdan oluşan ekmeğin bazen israfa sebebiyet verdiğini belirten Fakıbaba, konuyla alakalı kesin bir durumun söz konusu olmadığını, çalışmaların halen sürdürüldüğünü dile getirdi.

Ekmeğin gramajının düşürülmesiyle israfın engellenip engellenemeyeceği konusunda araştırmaların devam ettiğini belirten Fakıbaba, et fiyatları hakkında gelen sorularada yanıtlar verdi. Et fiyatlarının hergün daha iyiye gittiğini dile getiren Fakıbaba, özel sektörü de desteklediklerini belirtti. Yerli üreticilere elli ve altındaki rakamlarda büyükbaş hayvan kesimi için 250 liralık bir kesim parası verileceğini ifade eden Fakıbaba, desteklerin süreceğini vurguladı.

İthalatı Önlemek İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Önümüzdeki senenin Gıda Tarım ve Hayvancılık senesi olacağını savunan Fakıbaba, Doğudaki ve Güneydoğudaki insanların kalkınabilmesi adına hayvancılık alanında farklı projelerin yapılacağını duyurdu. İnsanların farklı projelerle mutlu olacağını ve kendi programları çerçevesinde 2.5 ila 3 senelik bir zaman dilimi içerisinde ithalatı dengelemek için önlemler alınacağını dile getiren Fakıbaba, Erzincan'da bir kediye işkence edildiğinin görüntüleri hakkında da açıklamalarda bulundu.

"Bu Resmen Cinayet"

Görüntüler için cinayet sınıflandırması yapan Fakıbaba, görüntülerde bulunan kişiye adam bile demediğini, cinayet sebebiyle mahkum edilmesini dilediğini belirtti. Hayvan haklarına oldukça saygı gösterdiğini ifade eden Fakıbaba, hayvanların Allah'ın yarattığı varlıklar olduğunu ve bir mal olmadığını dile getirdi.

Hayvanların sayesinde insanların hayatta olduğunu savunan Fakıbaba, hayvanların insanlardan ayrı görülemeyecek kadar önem taşıdığını belirtti. Fakıbaba ayrıca belediyelerin çiftlik kurabileceklerini ve hayvansever vatandaşların bu çiftliklerden istedikleri hayvanları alabileceklerini sözlerine ekledi.