Akzirve Gayrimenkul Yeni Projesini Tanıttı

Çeyrek asırdır faaliyette olan ve ses getiren projelere imza atan Akzirve Gayrimenkul’ün İstanbul Bahçeşehir’de hayata geçirdiği Akzirve Strada, başarılı geçen ilk etap sürecinin ardından ikinci etap lansmanıyla yeni sahiplerini bekliyor. 2.500 bağımsız bölümden oluşan Strada’nın ilk etabının temeli Şubat 2017’de atılmıştı. Toplamda üç etap olarak planlanan projenin 747 konutluk ilk etap inşaatı 10 ay içerisinde %50 oranında tamamlandı ve dairelerin tamamının satışı gerçekleştirildi. Birinci etap için erken teslim planlanmaktadır.

Bu yüksek talep doğrultusunda ikinci etap Strada Plus ise 1+1 ve 2+1’ler yoğunlukta olacak şekilde planlandı. Strada Plus’ta 315 adet 1+1, 231 adet de 2+1 daire yer alıyor.

Strada projesinin İstanbul şehir yaşamına yeni bir dinamizm getireceğini, bu doğrultuda projeye olan talebin beklenenden yüksek gerçekleştiğini belirten Akzirve Gayrimenkul CEO’su İbrahim Maasfeh “Kasım 2016’da lansmanını gerçekleştirdiğimiz Strada’nın ilk etabının sonuna geldik. Kurulduğumuz ilk günden bu yana müşterilerimize yatırımlarının karşılığını en yüksek değerlerde verme misyonuyla çalışıyor ve elde ettiğimiz sonuçlarla motive oluyoruz. Bunun en güzel kanıtı, Strada projemizin müşterilerimizden yoğun talep görmesi ve 1 seneden kısa bir süre içinde tüm satışlarımızın tamamlanması” dedi. İkinci etap olan Strada Plus’ın da benzer şekilde yoğun talep göreceğine inandıklarını belirten Maasfeh şöyle devam etti:

“Şimdi sırada ikinci etap olan, 880 konutluk Strada Plus var. Bu etabı planlarken yine oluşan talepleri dikkate aldık ve ‘benzer bütçeye çok daha fazlası’ mottosu ile ön satışlara başladık. 10 günde 100 daire hedefine ulaştık. KDV dahil 239.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunduğumuz dairelerimizde %1 peşinatla ev sahibi olma kampanyamızın yanı sıra 24 ayda teslim sözü veriyoruz. Herhangi bir istisna durumunda ise arada oluşabilecek kira kayıplarını da karşılamayı taahhüt ediyoruz. İnanıyoruz ki Strada Plus da ilk etap gibi müşterilerimizin yoğun ilgi ve beğenisini kazanacak.”

Yalnızca konut çeşitleriyle değil; kafe, restoran gibi ticari alanlarıyla da dikkat çeken Akzirve Strada projesi, İstanbul’un yükselen değeri Bahçeşehir’de yer alıyor. 3. havalimanı bağlantı yolları, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve yakın dönemde tamamlanması planlanan metro hatlarına yakınlığı yatırım değerini artıran Strada’nın üçüncü etabının ise 2018’in 3.’üncü çeyreğinde satışa sunulması hedefleniyor.