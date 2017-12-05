NISSAN Avrupa Satışlarıyla Dikkat Çekiyor

2016’da “Yılın Pick-up’ı” seçilen NAVARA, Avrupa’da elde ettiği satış rakamlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son iki yılda Avrupa’da gerçekleştirilen NAVARA satışları, 50 bin barajını aşarak NAVARA’nın pick-up pazarındaki payını yüzde 11’den yüzde 17’ye çıkarttı.

2017 yılında (eylül de dahil) İngiltere, Almanya ve İsveç olmak üzere üç önemli Batı Avrupa pazarında en çok satan Asyalı pick-up modeli olarak, pazarı domine etmeye devam ediyor. Elde edilen tüketici iç görülerine göre performansa ve premium özelliklere odaklanılan bu ülkelerde popülaritesi her geçen gün artan NISSAN NAVARA’ya iş ve eğlence amaçlı kullanıcıların ilgisi de günbegün artıyor.

NAVARA satışlarının yüzde 80'den fazlasını en üst iki donanım paketi olan N-Connecta ve Tekna oluşturuyor. Bu, segmentteki rakiplerin çoğundan daha yüksek bir oran olarak dikkat çekiyor.

Detayları, stili, rahatlığı ve kalite özellikleriyle pick-up pazarında SUV konforu sunan NAVARA; JUKE, QASHQAI ve X-TRAIL modellerinin nitelik ve özelliklerini hafif ticari araç segmentine aktarmak üzere geliştirildi. Zengin donanım seviyesiyle de pazara yön veren NAVARA, Çevre Görüş Sistemi ve Akıllı Acil Durum Freni gibi Nissan’ın öncü teknolojilerini bünyesinde barındırıyor.

NISSAN, yeni 40 kWh kapasiteli bataryasıyla e-NV200 de dahil olmak üzere Avrupa’nın en geniş hafif ticari araç ürün gamını sunan markası.