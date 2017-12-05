Genç Lider Ödülü Fatih Karaca'ya Gitti
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Genç Lider Ödülü Fatih Karaca'ya Gitti


Genç Lider Ödülü Fatih Karaca'ya Gitti
Genç Lider Ödülü Fatih Karaca'ya Gitti Elif İşçi - Tarih: 2017-12-05 Saat: 16:14:31
Anasayfa Biyografi Genç Lider Ödülü Fatih Karaca'ya Gitti

Perakende günleri kapsamında en iyilerin ödüllendirildiği etkinlikte genç lider ödülü Fatih Karaca'ya gidiyor.

Mutfak, sofra ve ev tekstili kategorilerinde tasarladığı ürünleriyle evlerdeki mutlu anlarınızın bir parçası olan Karaca, fark yaratan çalışmalarının ödüllerini toplamaya devam ediyor. Türkiye’nin en prestijli ödüllerinden biri olan Perakende Güneşi Ödül töreninde, Fatih Karaca “Genç Liderler” kategorisinde ödüle layık görülerek, sektördeki başarısını bir kez daha kanıtladı.

Fatih Karaca’nın istikrarlı ve özgün çalışmaları neticesinde kazandığı ödül ile markanın mutfak, sofra ve ev tekstili kategorilerindeki başarısına bir yenisini daha ekledi. Öncü bir tasarım markası olmanın sorumluluğuyla yoluna devam eden Karaca, bugün bünyesinde hizmet veren 5 şirket bulunduruyor. Karaca, Karaca Home, Emsan, Jumbo ve Cook Plus olmak üzere perakende, toptan, yurt dışı, franchise ve online satış kanalıyla yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren Karaca Grup, mağazacılık ağında 269 mağaza ve 2500’ün üzerinde satış noktası bulunuyor. 2014 yılında başlayan yurtdışı hikâyesine bugün 16 ülkede mağazacılık, 28 ülkede ihracat ile devam ediyor.

Hikâyesi 1973 yılında heyecan ve umutla başlayan, yıllardır sofraların en çok tercih edilen markası olan Karaca, paylaşılan anları çoğaltmak ve mutlulukları büyütmek için hayallerdeki ürünleri hayata geçirerek, paylaşmanın zevkini herkes yaşasın diye hikâyesini anlatmaya devam ediyor.

Sektörde bilginin paylaşıldığı, farklı görüşlerin buluştuğu, sınırsız işbirliği olanaklarının yaratıldığı, her yıl binlerce üst düzey yönetici katıldığı Perakende Güneşi Ödülleri, Türkiye'deki en büyük iş dünyası organizasyonu ve uluslararası alandaki sayılı organizasyonlardan biri olarak öne çıkıyor.

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