Özenle Yetiştiriliyor! 150 TL'den Alıcı Buluyor

Türkiye'de bulunan ve en önemli kaz üretim illerinden biri olarak görülen Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yağan kardan sonra kaz çiftliklerinde çalışmalar hızlandı.

Kent merkeziyle beraber ilçelerde ve köylerde yetiştirilen kazlar, kış için kesilerek tuzlanıp sofralarda yerini almaya başladı. Kars'tan başka bir çok şehire de gönderimi yapılan kaz etleri tüketicinin ilgisini çekiyor.

İlçe genelinde kaz besiciliği yapan Ömürcan İnan, konu hakkında yaptığı açıklamalarda bu sene için bin 500 civarında kazın, kış için beslemesinin özenle yapıldığını belirtti. Kars kazlarını bir tek arpa ile beslediklerini belirten İnan, kar yiyerek yetişen kazların etlerinin daha çok lezzetli olduğuna değindi.

Bölge Genelinde Yöresel Bir Lezzet

Kesimden önce kar yağmasını beklediklerini ifade eden İnan, arpa ile beslenen kazların et ve yağ tutup, kar yedikten sonra kesildiğini işaret etti. Kars kazının bölge genelinde yöresel bir lezzet haline geldiğini aktaran İnan, kaz etinin turistler içinde vazgeçilmez bir besin olduğunu savundu.

Kesimlerine başlanan kazları çiftliğin ayrılmış olan bir bölümünde tüylerinin yumuşaması adına sıcak su dolu kazanda bekletildiğini aktaran İnan, bekleme işleminden sonra özel makineler yardımıyla tüylerinden arındırıldığını ve sonrasında ise iç temizliğinin gerçekleştirildiğini dile getirdi. Bütün bu işlemlerin ardından kesilen kazların gövdelerinin tuzlandığını, bir kaç gün tekrar bekletildiğini, daha sonra sofralarda yerini almak için hazır hale geldiğini vurgulayan İnan, kazların her bölümünün ayrı olarak paketlendiğini söyledi.

Kaz Üretimi Her Geçen Gün Yaygınlaşıyor

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök ise konu hakkında yaptığı açıklamada, her sene kaz üretiminde artış görüldüğüne vurgu yaparak, Kars genelinde bir sene içerisinde ortalama olarak 250 bin ila 300 bin arasında kazın yetiştirildiğini belirtti.

Kentte kesilmiş olan kazların büyüklüğüne göre 100 TL veya 150 TL arasında bir fiyatla, temizlenmiş olan kazların ise 55 TL gibi bir fiyatla satılması planlanıyor.