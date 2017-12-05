Mahall Bomonti İzmir'den İzmir Kentine Yeni Bir Bakış

Enerji, sağlık ve inşaat projeleriyle son yıllarda İzmir’e ciddi yatırımlar yapan Türkerler Holding, kentin kültürel hayatına da katkı sunuyor. Bu çerçevede, Türkerler Holding’in gayrimenkul geliştirme projesi Mahall Bomonti İzmir, Atlas Tarih dergisiyle önemli bir çalışmaya imza attı.

İzmir’in modern bir kent haline dönüşme yolunda attığı ilk adımlardan özel kesitler sunan, “Bir Osmanlı Kentinin Modernleşme Adımları-19. Yüzyılda İzmir” başlıklı kitap, fotoğraflar eşliğinde kentin o dönemdeki kültürel dokusuna da yer veriyor. Kitabın metinlerini Aybala Yentürk yazdı. Görseller Aybala-Nejat Yentürk koleksiyonu ve arşivinden kullanıldı.

“Bu Çalışma Mahall Bomonti İzmir’in İzmirliler’e bir Hediyesidir”

Kitabın girişinde Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker imzasıyla yayımlanan yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Holding olarak, çok daha fazla ilgiyi hakettiğini düşündüğümüz güzel İzmir’e, son yıllarda enerji, gayrimenkul ve sağlık projeleriyle peş peşe ciddi boyutta yatırımlar yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Türkerler Holding, köklü kurumsal geçmişinde sağladığı ekonomik kazanımları, gücünü aldığı ülkesi ve bu coğrafyanın insanlarıyla paylaşmayı bir vefa borcu sayar. Bu felsefeyle; kültür, sanat, eğitim, bilim ve spor alanlarında toplumsal yaşamın gelişmesine katkıda bulunmak ve toplumsal değerleri korumak Türkerler Holding’in temel hedefleri arasındadır.

Mahall Bomonti İzmir projesi;1912 yılında Bomonti Ailesi tarafından kurulan gazoz, bira fabrikası ve asırlık ağaçlarla dolu bahçesinin sahip olduğu bu tarihi dokunun korunması hatta daha da ötesine geçerek öne çıkarılması kaygısıyla hazırlandı. Titiz çalışmalar sonunda tarihle iç içe, İzmir’e değer katan yepyeni bir yaşam alanı tasarlandı. Atlas Dergisi ile gerçekleştirdiğimiz bu çalışma Türkerler Holding ve Mahall Bomonti İzmir’in bu kentin insanlarına bir hediyesidir.”