Su Elçileri Eğitim ve Farkındalık Projesi Açıklaması

Çevre ve su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğini sağlamak konusunda toplumdaki farkındalığı artırmak amacıyla yürütülmekte olan ve Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Su Elçileri Eğitim ve Farkındalık Artırma Teknik Destek Projesi”nin kapanışı 6 Aralık 2017 tarihinde Sheraton Oteli’nde (Kavaklıdere, Ankara) saat 10:00’da gerçekleştirilecektir. Siz değerli basın mensuplarını projenin sonuçlarının da paylaşılacağı proje kapanış töreninde aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşme makamı olduğu; Millî Eğitim Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve TRT’nin faydalanıcı oldukları projenin kapanışına Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Müsteşar François Begeot, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Millî Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Orhan Erdem’in katılımları beklenmektedir.