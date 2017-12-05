Türk Gençleri En İyimserler Kategorisinde!

Bu yıl ikincisi yayımlanan Küresel Gençlik Refah Endeksi, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 30 ülkeyi kapsıyor. 7 kategoride 35 farklı göstergenin incelendiği araştırmaya katılan ülkeler, dünya genelindeki 1.8 milyar kişilik genç nüfusun (15-29 yaş grubu) yüzde 70’ine ev sahipliği yapıyor.

Endeksin amacı ise gençler için yaratılan fırsatların artırılması için küresel farkındalık yaratmak ve gençlerin ulusal ve küresel anlamda ekonomik süreçlere katılımını artırmak. Küresel toplum tarafından belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu olan endeks, aynı zamanda özel sektördeki ve kamu sektöründeki karar vericilere günümüz gençliğinin ihtiyaçlarını anlatmayı ve en doğru adımların atılabilmesi için yol gösterici olmayı hedefliyor.

Türk Gençleri İletişim Alanında Ön Planda

Endeks, Türkiye’ye dair de dikkat çekici bilgiler ortaya koyuyor. Buna göre Türkiye genel toplamda 30 ülke arasında en üst sıralarda yer almasa da, Türk gençleri iyimserlikleriyle listenin zirvesine yaklaşıyor. Türk gençlerinin yüzde 71’i yaşam standartlarının ebeveynlerininkinden daha iyi olacağını düşünürken, bu alanda dünya ortalaması yalnızca yüzde 59.

Türk gençlerinin en çok ön plana çıktığı noktalardan biri de iletişim alanında katettikleri aşama. Endekse göre Türk gençlerinin yüzde 78'i düzenli olarak internete bağlandığını söylüyor ve yüzde 56'sı evde internet erişimi olan bir bilgisayara sahip olduğunu bildiriyor. Diğer yandan yüzde 18’lik genç işsizliği oranı, gençlerin ekonomiye katılımı konusunda atılması gereken adımlar olduğunu da ortaya koyuyor.

Dünyanın en büyük konukseverlik firmalarından Hilton, bireylere ve ülkelere verdiği destekle gençlerin yaşamını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Hilton Avrupa, Ortadoğu ve Afrika İnsan Kaynakları Kıdemli Başkan Yardımcısı Ben Bengougam şöyle konuştu: “Hilton, 2014 yılında önemli bir taahhütte bulunarak 2019 yılına kadar en az 1 milyon gence kapılarını açacağını duyurdu. Gençleri başarılı olmak için ihtiyaç duydukları beceriler ve fırsatlarla buluşturmanın çok önemli olduğuna inanıyoruz. Konaklama endüstrisinde fırsatlar sunarak ve gençleri iş dünyasına hazırlayarak, yarının işgücüne ilham vermeye kararlıyız."

Uluslararası Gençlik Vakfı (IYF) Başkanı ve COO’su Susan Reichle ise “Günümüz gençliğinin ihtiyaçlarına cevap verecek işlevsek bir yatırım rehberi oluşturabilmek için öncelikle gençleri dinlemek gerekiyor. Endeks, bu doğrultuda gençlerin bakış açısını objektif verilerle buluşturuyor ve küresel toplumu hızla harekete geçmesi için teşvik etmeyi amaçlıyor.”