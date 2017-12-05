Stambolis : Yunanistan BOTAŞ ile Anlaşma Yapmak Zorunda

Güneydoğu Avrupa Enerji Enstitüsü İcra Direktörü olan Kostis Stambolis açıklamalarda bulunarak Rusya'nın Ukrayna üstünden geçen doğalgaz boru hattını kapatarak TürkAkım hattı üstünden transfer yapması durumunda, Yunanistan'ın doğalgaz ithalatı için BOTAŞ ile görüşmesi gerekeceğinin altını çizdi.

Stambolis bahsi geçen konunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Aralık tarihinde yapmayı planladığı Atina ziyareti sırasında gündem oluşturabileceğini ifade etti. Türkiye ile Yunanistan'ın arasında bulunan doğalgaz boru hattındaki kapasitenin toplam 6 milyar metreküpten oluştuğunu fakat bu rakamın 0.75 milyar metreküpten oluşan kısmının kullanımda olduğunu aktaran Stambolis, açıkta kalan fazla kapasitenin Türkiye üzerinden hem Yunanistan'a hem de diğer ülkelere doğalgaz ticaretinde önemli bir role sahip olabileceğini belirtti.

Yunanistan'ın Doğalgaz İthalatı Senede 4 Milyar Metreküp

Yunanistan'ın senelik bazdaki doğalgaz ithalatının 4 milyar metreküp olduğunu ve bu ithalatın 2.3 milyar metreküpünün Rusya üzerinden alındığını dile getiren Stambolis, TürkAkım projesinin hayata geçmesiyle Rusya'nın Yunanistan'a doğalgaz ihraç ederken kullandığı Trans Balkan Boru Hattı'nı iptal etme planı olduğunu belirtti.

TürkAkım'dan gelecek olan doğalgazı elde edebilmek adına Yunanistan'a yeni boru hattı inşası gibi bir durumun olmadığına değinen Stambolis, Rusya'nın hattı iptal etmesiyle Yunanistan'ın BOTAŞ ile anlaşma sağlamasının zorunlu hale geleceğini ve Yunanistan'ın Türkiye'den doğalgaz alımı gerçekleştireceğini dile getirdi.

Türkiye İle Birlikte Çalışmak Şart

Bahsi geçen konu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında görüşmelerin olma ihtimali doğduğunu ve söz konusu durumun Yunanistan için zorlayıcı olacağının Yunan yetkililerince teyit edildiğini aktaran Stambolis, Yunanistan'ın bu konuyu çözüme kavuşturabilmek adına her halükarda Türkiye ile birlikte çalışması gerektiğini söyledi.