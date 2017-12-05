LG Kullanıcılarına Müjde!
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LG Kullanıcılarına Müjde!


LG Kullanıcılarına Müjde!
LG Kullanıcılarına Müjde! Elif İşçi - Tarih: 2017-12-05 Saat: 16:58:33
Anasayfa Şirketler LG Kullanıcılarına Müjde!

LG Elektronik tarafından yapılan açıklamaların ardından müşteriler için Aralık ayında yeni bir kampanyanın düzenlenmesine karar verildi.

LG G6 Kullanıcıları Kasım Ayında Kazandı

LG Türkiye’nin; LG SmartWorld platformu üzerinden Kasım ayı içinde LG G6’ya özel düzenlediği yarışmaya 10 bin kişinin üzerinde kullanıcı katıldı. Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonrasında kazanan talihliler çok sayıda Power Bank ve LG Q6 kazanma şansı yakaladı.

Kendi Segmentinde FullVision Ekran Özelliğine Sahip İlk Akıllı Telefon

Q6, üst sınıf akıllı telefonlarda inceltilmiş çerçevenin büyüyen bir trend olduğu bugünlerde, bu özelliği geniş kullanıcı kitlelerine sunan orta sınıf fiyat kategorisindeki ilk akıllı telefon oldu. LG Q6’nın benzersiz 5.5-inç FHD+ FullVision ekranı, sahip olduğu 18:9 oranıyla video seyretme, oyun oynama ve birden fazla işle uğraşmayı çok daha sürükleyici hale getiriyor.

Çerçevesiz Ekran ve Yüz Tanıma Özelliği Bir Arada

Akıllı telefonun “çerçevesiz” şekli ekranı büyütmek için tasarlanmış olmasına rağmen ekrana yanlışlıkla dokunmanın da önüne geçiyor. Q6’nın kullanım kolaylığı sağlayan bir başka özelliği de tescilli Yüz Tanıma. Kullanıcıların, piyasadaki diğer yüz tanıma sistemleriyle karşılaştırıldığında çok daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde cihazı açmasını sağlıyor.

Özçekimlerde Fotoğrafın Dışında Kalmaya Son

Tahmin edilebileceği gibi Q6, LG’nin optik mükemmeliyetine de sahip. Akıllı telefonun 100 derecelik özçekim kamerası, hiçbir çaba harcamadan arkadaş ve aile fotoğraflarında kimsenin kadraj dışında kalmamasını sağlıyor. Kameranın sahip olduğu gelişmiş LG UX 6.0i, FullVision ekranın 18:9 oranının tüm avantajlarından faydalanıyor. Kare Kamera Modu, çekilen fotoğraf karelerinin paylaşılmasını kolaylaştırırken çoklu kare görüntülerle fotoğraf kolajları yaratılmasını da sağlıyor.

LG ekonomi haber basın bülteni
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