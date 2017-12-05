Kış Turizmi Fiyatlarında Yüzde 20 Artış
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Kış Turizmi Fiyatlarında Yüzde 20 Artış


Kış Turizmi Fiyatlarında Yüzde 20 Artış
Kış Turizmi Fiyatlarında Yüzde 20 Artış Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-05 Saat: 17:14:58
Anasayfa Turizm Kış Turizmi Fiyatlarında Yüzde 20 Artış

Kış turizminde hareketlenmeler başladı. Fiyatlar ise bu sene geçtiğimiz seneye oranla yüzde 20 artış gösterdi.

Turizm sektörünün 2016 senesinde yaşamış olduğu kriz sonrasında bu sene hem turizm gelirlerinde hem de turist sayısında gözle görülür bir artış olduğu belirtildi. Hareketli seyreden yaz sezonu sonunda gözler kayak mevsimine çevrilmişken, sektör içerisindeki beklentilerinde yüksek olduğu belirtildi. 

Geçtiğimiz haftalarda Kartalkaya'da, Uludağ'da ve Erciyes'te ilk tatilciler ağırlanmaya başlanırken, 2018 senesinin Şubat sonuna kadar yüzde 90 civarında doluluk olması beklentiler arasında. 

Doluluk Oranları Yüzde 100'e Yükselecek

Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Mehmet Beceren konu hakkında değerlendirmelerde bulunarak Uludağ'ın eski günlerine döneceğine ve doluluk oranlarının yüzde 100'e çıkacağına vurgu yaptı. Yüksek enflasyon rakamlarından dolayı otellerinde yüzde 20 oranında fiyat artışına gittiğini belirten Beceren, Uludağ'ın her zaman son dakikada gelenlerin uğrak mekanı olduğunu dile getirdi. Hareketliliğin gittikçe artış gösterdiğini aktaran Beceren, kar yağışlarının sürdüğü müddetçe problemsiz bir sene yaşanacağına değindi. 

Tatilsepeti'nin Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz ise yaptığı açıklamada bu sene kış tatili için  gerçekleşen rezervasyonlarda yüzde 35'lik bir oranda artış yaşandığını belirtti. Özellikle kış tatili için Uludağ'ın tercih sebebi olduğuna değinen Küçükyılmaz, bu konuda Uludağ'ı ise sırasıyla Kartalkaya'nın ve Palandöken'in izlediğini belirtti. 

Fiyatlar İç Pazardaki Hareketlenmeden Dolayı Yüksek

İç pazarlarda yaşanan hareketli günler sebebiyle fiyatların oldukça yüksek olduğuna değinen Küçükyılmaz, Uludağ bölgesinin gecelik fiyatlarının yaklaşık olarak 300 TL olduğuna dikkatleri çekti. 

Öte yandan Türk Hava Yolları'nın yapmış olduğu indirimli tarifeler sayesinde Sarıkamış'ın ve Palandöken'in yüksek ivme kazandıklarını belirten Küçükyılmaz, fiyatların yükselmesi sebebiyle ilginin alternatif kayak merkezlerine yoğunlaşabileceğini aktardı. 

Kış Turizmi Uludağ Palandöken Kartalkaya Erciyes Turzim Sektörü
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