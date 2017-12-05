Sabri Ülker Vakfı Gümüş Ödül Sahibi Oldu

Sabri Ülker Vakfı, en kapsamlı ve interaktif kurumsal web sitelerine ve dijital projelerine verilen Mercomm Inova Awards 2017’de “kâr amacı gütmeyen kuruluşlar” kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu. Sosyal medya ve dijital uygulamaların Oscar'ı olarak sayılan Inova Awards 2017’de dereceye giren Sabri Ülker Vakfı, kurulduğu 2009 yılından bugüne toplumun gıda, beslenme ve sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sağlamak, topluma bu konulardaki en doğru bilgiyi aktarmak ve bir referans noktası olmak hedefiyle çalışmalar yürütüyor.