Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftasında Canavero Katılım Sağlayacak
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Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftasında Canavero Katılım Sağlayacak


Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftasında Canavero Katılım Sağlayacak
Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftasında Canavero Katılım Sağlayacak Elif İşçi - Tarih: 2017-12-05 Saat: 17:25:03
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Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen Girişimcilik ve İnovasyon Haftasında Canavero damgasını vuracak.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda 2012 yılından bu yana düzenlediği Türkiye İnovasyon Haftası, bu yıl girişimcilik ruhunu da kapsıyor. Yeni adıyla Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası olarak düzenlenecek etkinlik, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin ev sahipliğinde 6-9 Aralık tarihleri arasında ICC-İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Türkiye’de inovasyon kültürünün yaygınlaşmasında büyük rol oynayan etkinlikte, dört gün boyunca yerli ve yabancı 201 konuk, 19 konferans ile 36 panelde konuşma yapacak.

Etkinliğin en önemli konuşmacıları arasında, Çin’de bir kadavra üzerinde gerçekleştirdiği kafa nakli operasyonu ile dikkatleri üzerine çeken İtalyan cerrah Prof. Dr. Sergio Canavero da bulunuyor.

Kafa Nakli İle İnsan Ömrünü Uzatmayı Planlıyor

Kadavralar üzerinde yaptığı kafa naklinden sonra, Çin’de gerçekleştirmeyi planladığı ilk canlı insan kafa nakli operasyonu için gün sayan Canavero, devrim niteliği taşıyacak operasyon ile insan ömrünün uzayacağını ve bedenlerin değişebileceğini ileri sürüyor. Frankenstein lakaplı Prof. Dr. Canavero, operasyon ile ayrıca fiziksel problemleri olan insanlara yeni bir vücut verilebileceğini de vadediyor. Hayal gücünün sınırlarının olmadığının canlı bir göstergesi olan Canavero, Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası’nda ziyaretçilere projesinin serüvenini anlatacak.

Etkinlikte ayrıca robotik ve yapay zeka alanlarında görüşlerine sıkça başvurulan Noel Sharkey, bitcoin başta olmak üzere sanal varlıklar konusunda uzman John Matonis ve Wired dergisi editörü David Rowan gibi isimler de konuşma yapacak.

Girişimcilerle Yatırımcılar Buluşuyor

İstanbul’u uluslararası bir girişimcilik merkezi haline getirerek bu alandaki paydaşları buluşturmayı da hedefleyen Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası, yeni girişimlere fırsat sunma amacıyla Born Global İstanbul etkinliğine de ev sahipliği yapacak. Ön değerlendirmede seçilen 60 yerli ve 60 yabancı toplamda 120 girişimci, kurulacak Pegasus ve Global Sahnelerinde jüri ile yatırımcılara sunum yapacak.

Ekosistemin Bütün Oyuncuları Bir Araya Geliyor

Etkinlikte 120 girişimin projelerinin sergilendiği ve bunlar arasında seçilenlerin ana sahnede ödüllendirileceği ulusal ve uluslararası iki ayrı Pitching ile panel/söyleşiler, girişimci-yatırımcı odaklı S2C (Startup to Corporate) platformu ve ekosistemdeki paydaşların yer alacağı fuar alanları da olacak. Born Global İstanbul’ da yatırım ağları, girişim evleri, kuluçka merkezleri, teknoparklar, teknoloji firmaları, büyüme aşamasında ve yatırım arayan yüzlerce girişimci de yer alacak.

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