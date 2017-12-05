Derin Ekonomi Yeni Sayısı İle Dikkat Çekiyor
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Derin Ekonomi Yeni Sayısı İle Dikkat Çekiyor


Derin Ekonomi Yeni Sayısı İle Dikkat Çekiyor
Derin Ekonomi Yeni Sayısı İle Dikkat Çekiyor Elif İşçi - Tarih: 2017-12-05 Saat: 17:28:21
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Derin Ekonomi politik dergisi son sayısında Suudi Arabistan bölgesinde yer alan ekonomik durum ve prens avı durumunun işlendiği açıklandı.

Suudi Arabistan’da 11 prens, 38 eski ve yeni bakan, 200 üst düzey kişi ve işadamı tutuklandı veya haklarında soruşturma açıldı. 2 bin kişinin banka hesabı donduruldu. El konulan ve dondurulan malvarlıkları ve banka hesaplarının değeri şimdiden 100 milyar dolara ulaştı.

Aşağıdan değil yukarıdan başlatılan bir Arap Baharı olarak adlandırılabilecek bu operasyon zinciri, bir taşla birçok kuş vurmayı hedefliyor ve akla pek çok gerekçe getiriyor: Son 3 yıldır süregiden ekonomik darboğaz nedeniyle Suudi Arabistan hükümetinin ilk kez dış borç alması, IMF’nin Suudi hazinesine 5 yıl vade biçmesi, aşırı tüketim ve lüks yaşam nedeniyle Suudi hanedanının halk nezdinde düşen itibarı ve elbette veliaht prens Muhammed bin Selman’ın gücü tek elde toplama ihtirası…

Türkiye’nin ilk uluslararası ekonomi politik dergisi Derin Ekonomi, Aralık 2017 sayısının kapak konusunu Suudi Arabistan’daki gelişmelere ayırdı. Ortadoğu’daki taht oyunlarının analizi, Suudi Arabistan - İran kamplaşmasının ayrıntıları, ılımlı İslam söyleminin arkasındaki gerçekler dosyanın diğer parçalarını oluşturuyor.

Aralık Sayısında Yok Yok!

Derginin sayfalarında kapak dosyasının yanısıra başka birçok ilginç başlık yer alıyor.

MÜSİAD’ın eski başkanlarından Doç. Dr. Ömer Bolat, gençlik ve girişimcilikle ilgili düşüncelerini, yeni dönem MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan’ı değerlendirdiği yazısında ortaya konuyor. Girişimciler için pek çok mesaj içeren portre yazısı, bir başarı hikayesinin detaylarına ışık tutuyor.

Onlarca yıldır dillerden düşmeyen yerli otomobilde nihayet somut adımlar atıldı. Bu adımın tek başına otomobil üretimiyle ilgili olmadığının işaretini ise, fütüristik projeleriyle tanınan Elon Musk’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Ankara’da ziyaret etmesinden okumak mümkün. Musk’ı Beştepe’ye taşıyan hikayenin ayrıntılarında, Türkiye’nin pek çok alanı kapsayan teknoloji vizyonu yatıyor.

Türkiye’nin Atlantik dışı savunma hikayesi, NATO ile ilgili güncel tartışmalar, Türkiye hava savunma sistemine S-400’lerden sonra SAMP+T’yi de dahil etme çalışmaları Derin Ekonomi’nin yeni sayısında dikkatle okunacak diğer konular arasında dikkat çekiyor.

Ekonomi ve İlişkiye Dair Derin Analizler

İbrahim Karagül yönetimindeki Derin Ekonomi, güçlü yazar kadrosunun yorumlarını okurlarının dikkatine sunuyor. Doç. Dr. Ömer Bolat, Ali Saydam, Doç. Dr. Hatice Karahan, Aşkın Baysal, Doç. Dr. Kadir Tuna, Prof. Dr. Murat Yülek, İbrahim Acar, Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Dr. Mamdouh G. Salameh, Prof. Dr. Obiyathulla Ismath Bacha, Robert M. Cutler, Pierre Chiartano, Dimitri Triantaphyilou ve Shuriah Niazi, dünyada ve yurtta gelişen olaylar üzerine yaptıkları ekonomi ve politika gündemine ilişkin yorumlarla, farklı bakış açıları sunuyolar.

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