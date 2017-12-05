Valmet İle Kemira'dan Ortaklık Açıklaması

Valmet, Kemira ile imzaladığı anlaşma ile, müşterilerinin süreçlerini geliştirebilmek amacıyla iki firmanın proses verileri kullanımında sahip oldukları bilgi birikimini birleştirerek enerji, selüloz ve kâğıt sektöründeki müşterilerine katma değer kazandırmayı hedefliyor.

Bu yıl Haziran ayında Valmet, Tieto ile de endüstriyel internet ekosistemi alanında benzer bir anlaşmaya imza atmıştı. İnşa edilen ekosistem, enerji, selüloz ve kâğıt sektörlerindeki müşterilere kapsamlı bir endüstriyel internet hizmeti sunmak ve aralıksız olarak yeni katma değer kazandıran uygulamalar yaratmak amacıyla alanında lider endüstri oyuncularını bir araya getirmeyi hedefliyor.

Valmet Endüstriyel İnternet Yöneticisi Jari Almi, "Gerçekleştirilen bu işbirliği ve iki şirketin birbirini tamamlayıcı bilgi birikimi sayesinde, müşterilerimizin üretim proses verileri, kazanç sağlayabilecekleri şekilde entegre edilerek optimize edilebilir. Bu birliktelik, müşterilere iki şirketin bağımsız şekilde gösterecekleri faaliyetten çok daha fazlasını sağlayacaktır." diyor.

Kemira Üretim Hatları ve İş Geliştirmeden Sorumlu Müdür Yardımcısı Antti Matula, ise, "Kemira ile Valmet küresel ölçekte endüstri açısından alanlarında lider tedarikçi firmalardır ve her iki firma da etkin bir şekilde dijital çözümler geliştirmektedir. En nihayetinde amaç, müşterilerimizin işletmelerini hız, kalite, güvenilirlik, dayanıklılık, öngörülebilirlik ve performans açısından geliştirmektir. Bu sinerjiyle birlikte, değer yaratabilmek ve işletmeler açısından işbirliği modellerini yeniden şekillendirebilmek adına güçlerimizi birleştirmek çok doğru bir karar oldu." diyor.



Valmet, selüloz, kâğıt ve enerji endüstrilerinde proses teknolojisi, servis ve otomasyon hizmetleri tedarikçisi olarak uzun yıllara dayalı tecrübeleri üzerine inşa ettiği Endüstriyel İnternet hizmetlerini yeniledi. Bu endüstrilere hizmet veren kilit oyunculardan oluşan güçlü bir Endüstriyel İnternet ekosistemi kurmak, aslında Valmet’in lider Endüstriyel İnternet hizmetlerini küresel olarak müşterilerine sunma hedefinin de önemli bir bölümünü oluşturuyor.