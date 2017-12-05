Ulusal Gönüllülük Komitesi Yuvarlak Masayı Toparlıyor
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Ulusal Gönüllülük Komitesi Yuvarlak Masayı Toparlıyor


Ulusal Gönüllülük Komitesi Yuvarlak Masayı Toparlıyor
Ulusal Gönüllülük Komitesi Yuvarlak Masayı Toparlıyor Elif İşçi - Tarih: 2017-12-05 Saat: 17:42:03
Anasayfa Eko Gündem Ulusal Gönüllülük Komitesi Yuvarlak Masayı Toparlıyor

Ulusal Gönüllülük Komistesi Türkiye'de Engelliler Gününe özel yuvarlak masa etkinliği ile dikkat çekiyor.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1985 yılında, gönüllü çalışmaları ve faydalarını dünya çapında duyurmak ve gönüllü programlara katılımı arttırmak amacıyla ‘5 Aralık’ tarihinin her yıl Dünya Gönüllüler Günü olarak kutlanmasına karar verdi. Özellikle Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 2001 yılını, Dünya Gönüllüler Yılı olarak ilan etmesiyle birlikte, bu konuda yapılan çalışmalar ve hazırlıklar da daha fazla önem ve hız kazandı.

Türkiye’de 2015 yılından beri Ulusal Gönüllülük Komitesi üyesi kurumlar “Gönüllüysen Renk Ver” mottosuyla “5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü”nde gönüllüğün “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”ne katkısını görünür kılmak, gönüllü çalışmaların önemine vurgu yapmak ve gönüllülere teşekkür etmek amacıyla bir araya geliyor.

Ulusal Gönüllülük Komitesi’nin çağrısıyla 5 Aralık tarihinde gönüllülük alanında çalışan kamu, özel sektör, basın, akademi, sivil toplum alanlarından uzmanlar Türkiye’de gönüllülüğün gelişmesi için yapılması gerekenleri tartışmak üzere “Gönüllülüğün Yaygınlaşması” yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi. X-Sights Araştırma ve Danışmanlık Şirketi moderasyonunda gerçekleşen toplantıda yasal-yapısal, kamuoyu ve gönüllülerle çalışan sivil toplum örgütlerinin gelişimi açılarından yapılması gerekenler konuşularak bir yol haritası oluşturulmasına katkı sağlandı.

Ulusal Gönüllülük Komitesi (UGK), 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında 16 ilde bireyleri gönüllülüğe davet eden etkinlikler yaparak her kesimden insana ulaşmayı hedefliyor. Eşzamanlı olarak sosyal medyada da “Gönüllüysen Renk Ver” kampanyası yürütülüyor.

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