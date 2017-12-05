GYİAD Kadın İstihdamı Hakkında Konuştu

Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD) Kadın Çalışma Grubu, dört farklı bakanlığa ziyaret gerçekleştirerek, kadın istihdamının artırılmasına yönelik önerilerini aktardı. Konu ile ilgili bilgi veren GYİAD Başkanı Yiğit Savcı, “Kadın Çalışma Grubumuz, kadınların iş hayatına kazandırılması ve çalışma hayatındaki kadınların güçlendirilmesi amacıyla faaliyetlerine kesintisiz devam ediyor. Bu kapsamda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığını ziyaret ederek İş Hukuku, Vergi Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu doğrultusunda hazırladığımız önerileri paylaştık. Çalışmayı hazırlarken, işverenlere sunulacak teşviklerin işlevsel olmasına özen gösterdik. Bakanlıklarımızın konuya olan ilgilerinden ve olumlu yaklaşımlarından büyük mutluluk duyduk. Önerilerimizin en kısa zamanda uygulamada da karşılık bulacağına inanıyoruz” dedi.

GYİAD Kadın Çalışma Grubu, kadınların iş yaşamında karşılaştığı engelleri, iş ve aile yaşamının uyumlanmaması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanamaması ve kadın girişimciliğinin yetersiz olması şeklinde üç ayrı başlık altında toplayarak önerilerini buna göre gruplandırdı.

Bu doğrultuda, evden çalışmaya uygun iş tiplerinin tam zamanlı ancak işyeri dışından yürütülmesi ve belirli günler işten erken çıkabilmeye olanak tanınması gibi esnek çalışma modelleri, yemek çeki uygulamasına benzeyen kreş çeki uygulamasının getirilmesi, iş ve aile yaşamının uyumlanması için sunulan öneriler arasında yer aldı. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik olarak ise, kadın çalışanların kendilerine tanınan yasal haklarla ilgili bilgilendirilmeleri ve kadın istihdamının teşvik edilmesine ilişkin öneriler getirildi. Kadın girişimcilerin artırılması için, düşük faizli finansman olanakları sağlanması, kredilerden alınan KKDF oranlarının tekrar değerlendirilmesi ve Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20. maddesindeki istisnaya benzer şekilde, “kadın girişimcilerde kazanç istisnası” sağlanması önerildi.

GYİAD Kadın Çalışma Grubu’nun Bakanlık Temsilcileri İle Paylaştığı Öneriler Özetle Şu Şekilde: