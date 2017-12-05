Yılın Sonunda Araç Kampanyaları Dikkat Çekiyor

2017’nin son aylarına yaklaşırken otomobil firmalarının Aralık ayı kampanyaları da başladı. Bazı markalar yüzde 7'ye varan indirimler ve cazip taksit imkanları sunarken, bazıları 30 bin TL krediye 20 ay sıfır faizle ödeme fırsatıyla ön plana çıkıyor. Bankalarda da sıfır km otomobil için taşıt kredileri yılsonu avantajlarıyla sunuluyor. Kredi faizleri yüzde 1.29'dan başlıyor. 50 bin TL kredi için 36 ay 1822 TL taksit ödeyerek sıfır km bir otomobile sahip olmak mümkün.

Hayaliniz yeni yıla yepyeni, sıfır km bir otomobille girmekse, eski otomobilinizi de bir an önce elden çıkarmanız ve nakde çevirmeniz gerekiyor. Otomobil satış sürecinde de dikkat edilmesi gereken pek çok önemli nokta var. İşte Ototrink.com’un bu konu hakkında tavsiyeleri:

Vaktiniz Bol Olmalı

Aracınızın detaylarını anlatan uzun bir açıklama yazısı yazdınız ve tüm açılardan fotoğraflarını çekip popüler satış sitelerinden birine ilanınızı koydunuz. Öncelikle gece gündüz demeden vakitsiz aramalara, mesajlara hazırlıklı olun. Toplantılarınızı bölecek, iş saati, aile saadeti dinlemeyecek pek çok arama alacaksınız. Arayanların çoğu önce "son fiyat ne olur?" diye soracak.

Çetin Pazarlıklara Hazır Olun!

Sitedeki aynı model araçların fiyatlarına bakıp bir fiyat yazdınız. Fakat bu gerçekten aracınızın piyasa fiyatı mı? Alıcılar bu fiyattan aracınızı satın almaya yanaşacak mı? Eğer doğru bir fiyatlandırma yapamadıysanız, ya günlerce telefonunuz hiç çalmayacak ya da arayanlar aracınızı görmeden önce telefonda pazarlık yapıp vaktinizi boşa harcayacaklar.

Bir Tur Denetin Tabi Ama Ya Bir Şey Olursa?

Uzun süren telefon görüşmelerinden sonra anlaştınız ve aracınızı görmek için bir müşteri geldi. İşten izin alıp buluştunuz. Öncelikle kaportadaki basit kusurları göstererek fiyat kırmak isteyecek, buna hazırlıklı olun. Sonra aracınızı bir tur kullanarak denemek isteyecek. Şehir trafiğinde tanımadığınız birine aracınızı kullandırmaya hazır mısınız? Unutmayın, aracınızın başına bir kaza gelse ya da mekanik bir arıza olsa, tamiri size zaman kaybettirecek ve bu nedenle fırsatları da kaçıracaksınız.

Alım-Satım Süreçlerine Dikkat!

En sonunda bir alıcı ile anlaştınız ve aracınızı satıyorsunuz. Şimdi sıra Noter'in yolunu tutmakta. Noter'ler bazı dönemlerde yoğunluklar yaşar. Az kullanılan Noter’leri seçmek zaman kaybınızı azaltacaktır. Alıcının işten soğumaması için mutlaka aracınızın trafik cezası, otopark, HGS geçiş gibi borçlardan arındırdığınıza emin olun. Aracınızı banka kredisi ile aldıysanız üzerinde bir ipotek ya da satış için bir engel olmadığını mutlaka kontrol edin. Şimdi sıra parayı almakta. Ancak nakit mi alacaksınız, yoksa banka yoluyla mı? İkisinin de riskleri var. Öncelikle müşteriniz araç satışını görmeden size para göndermek istemeyebilir. Nakit olarak parayı verse, içinizde "ya bu kadar paranın içinde sahtesi de varsa" kuşkusu oluşabilir. Bu konuda tartışma yaşamaya hazır olun.

Sabırlı Olun. Ama Ya Fırsatlar Kaçarsa?

Aracınızı satmanız bazen aylarınızı alabilir. Sabırlı olmanızda yarar var. Fakat fırsatlar da bu süre içerisinde kaçabilir. Aracınızı hızlı ve güvenli bir şekilde nakit olarak satmanın da artık farklı yöntemleri var. Ototrink.com aracınızın ekspertizini ücretsiz olarak yapıyor ve ekspertiz sonrası size son ve net fiyat teklifini sunuyor. Eğer fiyatta anlaşırsanız size aracınızın değerini aynı gün içinde peşin olarak ödüyor. Siz de tüm bu zahmetli süreçlerden kurtularak hızlı ve güvenli bir şekilde paranızı trink alıyorsunuz. Ototrink.com, tüketicilerin zamandan tasarruf ederek, doğru bir değerleme ile araçlarını zahmetsizce satmalarını sağlıyor.