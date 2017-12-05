Bakan Tüfenkci : Bu Tür Saadet Zincirlerine Kanmayın!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci saadet zincirleri hakkında vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Tüfenkci yaptığı açıklamada son dönemler içerisinde sanal çiftlik oyunları olarak gündemden düşmeyen piramit sistemleri hakkında vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirterek, bu konuda oldukça fazla şikayet aldıklarını dile getirdi.

Tüfenkci söz konusu bu piramit sistemlerinin genellikle bir ürünü veya hizmet ticaretini barındırmadığını belirterek, sistemi gizleyebilmek adına göstermelik olarak ürünler üstünden reklamlar yapıldığını aktarırken, sistemde yeni üyeliği olan kullanıcılar tarafından yatırılmış olan paraların, eski kullanıcılara ödendiğini belirtti.

Çok Sayıda Kişi Maddi Kayıp Yaşıyor

Bakan Tüfenkci, bu türdeki piramit sistemlerinin çok sayıda kişinin kaybetmesiyle, az sayıda kişinin kazanması üstüne kurulu olduğuna değinerek, piramit sistemlerin genel anlamda kurucularına para kazandırdığını, bir çok kişiye para kaybı yaşattıktan sonra ise sonlandığını dile getirdi.

Kapanma sonrasında ise bir çok kişinin mağdur olarak kaldığını belirten Tüfenkci, bu tür sistemlerin kurumsal olmadığından dolayı vatandaşların muhattabının bulunamadığını vurguladı. Saadet zincirlerinde genel anlamda garantili kazanç şeklinde söylemlerin bulunduğunu ve vatandaşların buna mağdur olmaması adına kanmamaları gerektiğini dile getiren Tüfenkci, piramit sistemlerde inandırıcılık sağlayabilmek adına ilk üye olan kişilere ödemeler gerçekleştirilebildiğini aktardı.

Bakanlık Tarafından Saadet Zincirlerine Denetim

Tüfenkci yurt tarafından soruşturma başlatıldığını hatırlatarak, ileri dönemlerde bir problem yaşanmaması için vatandaşların bu türdeki sistemlere karşı dikkatli davranması gerektiğini iletti.

Öte yandan Tüfenkci açıklamasında mevcut durumda olan bir çok saadet zinciri hakkında Bakanlık tarafından soruşturma başlatıldığını hatırlatarak, ileri dönemlerde bir problem yaşanmaması için vatandaşların bu türdeki sistemlere üye olmaması gerektiğini sözlerine ekledi.