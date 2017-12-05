Türkiye 2018 Yılında Madende Çığır Açacak
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Türkiye 2018 Yılında Madende Çığır Açacak


Türkiye 2018 Yılında Madende Çığır Açacak
Türkiye 2018 Yılında Madende Çığır Açacak Elif İşçi - Tarih: 2017-12-05 Saat: 17:50:23
Anasayfa Eko Gündem Türkiye 2018 Yılında Madende Çığır Açacak

Muzaffer Polat Group tarafından yapılan açıklamalarda 2018 yılında kömür üretiminin artırılması planlanıyor. 2018 yılı maden çağında büyük bir sıçrama yaşayacak.

Hükümetin, 2018 yılı itibariyle yerli kömür üretimi ve santral yapımına yönelik özel bir teşvik paketi hazırlığında olduğunu açıklaması, gözleri kömür ve madencilik sektörüne çevirdi. Türkiye’nin yaklaşık 35 – 40 milyon tonluk kömür ithalatını azaltmaya yönelik bu yaklaşım, sektörde yeni yatırım ve işbirliklerinin kapısını araladı.

Yılda 700 bin ton kömür hacmi ile Türkiye’nin önde gelen markalarından biri olan Muzaffer Polat Group, Amasya Suluova ve Balıkesir Kepsut’taki madenlerinde yılda 200 ila 250 bin ton arası yerli kömür çıkarıyor. Amasya’da 250.000 ton/yıl tüvenan kömür üretim kapasiteli kömür ocağı işletmesini faaliyete geçiren M. Polat Group, ayrıca Burdur Merkez’de maden sahalarına sahip. Grubun halen bu sahalarda kömür arama sondajı ve Ar - Ge çalışmaları devam ediyor. Amasya Suluova için 150 bin ton/yıl, Balıkesir Kepsut için de 150 bin ton/yıl kömür üretimi yapılıyor.

Türkiye’nin 2018 yılında beklenenin üzerinde bir büyüme göstereceğine inandığını dile getiren M. Polat Group Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Polat, “Hem sektöre hem de grubumun çalışmalarına bakar isek 2018 yılının önemli gelişmeleri beraberinde getireceğini söyleyebiliriz. Özellikle hükümetimizin attığı adımlarla sektörümüz önemli bir ivme yakalayacak. Son bir yılda 1.4 milyar ton yeni kömür rezervi keşfedildi. Yani ülkemizdeki potansiyel rezerv her geçen gün artıyor. Şu anda Türkiye’de yaklaşık 350 milyar dolarlık bir değer olduğu öngörülüyor. Bu değerden faydalanmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Grup olarak Ar- Ge çalışmalarına büyük önem verdiklerinin altını çizen Muzaffer Polat, “Türkiye’nin en kaliteli kömürlerinin olduğu Soma ve Kınık Bölgesinde yoğunlaşarak lisanslar edindik. Lisansların toplamı 2 bin hektar oldu. Bu bölgelerde yoğun Ar - Ge çalışmasına başladık. Fiba Grubu’nun iştiraki Fina Enerji Holding ortaklığıyla yürüttüğümüz bir projemiz mevcut. Altı milyon ton/yıl kömür üretimi ve 2*350 Megavat termik santral kurulumu hedefiyle çalışmalarımıza üç yıl önce başladık. Projemizi iki ayağa ayırıyoruz. Bu ayaklardan biri olan maden grubunda yatırımımız çok hızlı ilerliyor. 2018’in altıncı ayında üretime geçmeyi hedefliyoruz. Yılda 5 milyon ton kömür üretmeyi planlıyoruz. Diğer yandan ise enerji tarafında bütün izin ve lisanslarımız hazır. Bu bölümde de 2019 sonu gibi üretime geçmeyi arzu ediyoruz” dedi.

“Farklı Sektör Yatırımlarımız Olacak”

Muzaffer Polat Group’un Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda farklı yatırımlara da yöneldiğini ve 2018 yılında yeni projelerini duyuracaklarını anlatan Muzaffer Polat, “Şirketimiz iştigal konusu gereği odak noktamız kömür. Ancak enerji, gıda ve turizm gibi yeni sektörlere de atılım yaptık. Türkiye için bir ilk olacak farklı ürün ve konseptlerle 2018 yılında piyasada olacağız” dedi.

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