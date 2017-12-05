Dacia Günde 25 Liraya Ödeme İmkanı Sunuyor
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Dacia Günde 25 Liraya Ödeme İmkanı Sunuyor


Dacia Günde 25 Liraya Ödeme İmkanı Sunuyor
Dacia Günde 25 Liraya Ödeme İmkanı Sunuyor Elif İşçi - Tarih: 2017-12-05 Saat: 17:53:22
Anasayfa Otomotiv Dacia Günde 25 Liraya Ödeme İmkanı Sunuyor

Dacia araç firması tarafından Aralık ayına özel gerçekleştirilen kampanya devam ediyor. Günlük 25 liraya Duster verilecek.

Dacia, Aralık ayında da Duster müşterilerine çok cazip bir öneri sunuyor. Duster Ambiance 4x2 1.5 dCi 90 bg sahibi olmak isteyen müşteriler, 32.850TL peşinat ile 35 ay vadede aylık 743 TL ödeme ve vade sonunda 42.818 TL’lik balon ödeme fırsatından yararlanabiliyor.

Bu kampanyadan yararlanmak istemeyen müşteriler için ise Duster’ın manuel vites versiyonlarında 24.000TL kredi 12 ay ya da 20.000TL kredi 15 aya kadar sıfır faiz seçeneği bulunuyor. Daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise 48 aya kadar yüzde 1,14* sabit faiz oranı sunuluyor.

Ayrıca Dokker Combi ve Dokker Van, Lodgy, Logan MCV ve Sandero modellerinde 12.000TL kredi, 12 aya kadar sıfır faiz fırsatının yanı sıra daha fazla kredi ve vadelerde ise 48 aya kadar yüzde 1,29* sabit faiz oranı mevcut.

Aralık ayında Sandero 48.950TL, Dokker Van 53.950TL ve Dokker Combi 62.000TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken; Logan MCV 59.200TL, Duster 64.050TL ve Lodgy 80.900TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Dacia ticari taksi müşterilerini ise 1.500 TL’lik özel indirim bekliyor. Kullanılacak kredi tutarı ve vadeye göre değişen avantajlı faiz oranlarından ticari taksiler de yararlanabiliyor.

Dacia ekonomi haber basın bülteni
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