Anadolu Hayat Emeklilik Ev Hanımlarını Korumaya Alıyor
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Anadolu Hayat Emeklilik Ev Hanımlarını Korumaya Alıyor


Anadolu Hayat Emeklilik Ev Hanımlarını Korumaya Alıyor
Anadolu Hayat Emeklilik Ev Hanımlarını Korumaya Alıyor Elif İşçi - Tarih: 2017-12-05 Saat: 17:56:13
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Anadolu Hayat Emeklilik şirketi tarafından ev hanımlarının emeklilik süreci koruma altına alındı.

Anadolu Hayat Emeklilik, sosyal güvencesi olmasına bakılmaksızın tüm kadınlara yönelik geliştirdiği ‘Ev Hanımları Emeklilik Planı’ ile kadınların geleceklerini bireysel emeklilik güvencesine alıyor. Böylece katkı paylarını kendisi ödeyen katılımcılarımız da, herhangi bir geliri olmaması sebebiyle katkı payları eşleri tarafından ödenen katılımcılarımız da Anadolu Hayat Emeklilik ’in güvencesini hissediyor. Emeklilik planı, evli katılımcıların eşlerinin vefat veya tam ve kalıcı sakatlık durumlarında, bekar katılımcıların ise tam ve kalıcı sakatlık durumunda katkı payı ödeme teminatı sunuyor. Bu durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde kalan katkı payı ödemeleri, 10 yıla kadar Şirketimiz tarafından karşılanıyor. Böylece zor zamanlarda bile kadınların emekliliği güvence altına alınıyor.

Kadınlara yönelik ilk emeklilik planı olan Ev Hanımları Emeklilik Planı kapsamında ödenen katkı paylarına mevzuatta belirlenen limitler dahilinde yüzde 25 devlet katkısına hak kazanılıyor. Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan, Ev Hanımları Emeklilik Planı’nın teminat ve avantajlarıyla kadınların bireysel emeklilik sistemine katılımlarını artırmayı hedeflediklerini belirtti. Erkan şöyle devam etti: “Önceliğimiz sosyal güvencesi olmayan kadınların BES ile geleceklerini güvence altına almalarını sağlamak. Çünkü ülkemizde sosyal güvencesi olmayan kadın sayısı halen oldukça yüksek. Bunun yanında ürün, sosyal güvencesi olan kadınları da kapsıyor. Özellikle katkı payı ödeme teminatıyla, katılımcıları beklenmeyen durumlardan koruyan Ev Hanımları Emeklilik Planı’yla kadınlar kendilerini daha güvende hissedecek.”

BES’e katılan kadın oranının sektör ortalaması yüzde 44 iken Anadolu Hayat Emeklilik’te bu oranın yüzde 52 olduğunu vurgulayan Erkan, “Kadının toplumsal rolünün önemini biliyor ve her fırsatta kadınlara sunduğumuz pozitif ayrımcılıkla bu rolü güçlendirmeye çalışıyoruz” dedi.

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