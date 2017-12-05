İncehesap Büyüme Hedeflerini Açıkladı
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İncehesap Büyüme Hedeflerini Açıkladı


İncehesap Büyüme Hedeflerini Açıkladı
İncehesap Büyüme Hedeflerini Açıkladı Elif İşçi - Tarih: 2017-12-05 Saat: 17:59:41
Anasayfa Eko Gündem İncehesap Büyüme Hedeflerini Açıkladı

Teknolojik ürün hizmetleri ile dikkat çeken incehesap.com 2017 yılını 27 milyon liralık büyüme hedefleri ile kapatmayı planladığı açıklandı.

Bilişim sektöründe uzun yıllar boyunca elde edilen bilgi ve tecrübe birikimiyle 2007 yılında kurulan incehesap.com, geniş teknolojik ürün yelpazesini, uygun fiyat, kaliteli hizmet, hızlı ve güvenilir alışveriş politikası ve müşterilerinin ihtiyaçlarına üst seviyede cevap veren yaklaşımıyla sunuyor. Bilgisayardan cep telefonuna, beyaz eşyadan gaming unsurlarına, mutfak aletlerinden bilgisayar bileşenlerine kadar 100’ü aşkın kategoride yaklaşık 4 bin 500 teknoloji ürününü bir tıkla ulaştıran incehesap.com, müşterilerini vakit kaybettirecek detaylarla uğraştırmadan keyifli bir alışveriş deneyimi sağlıyor.

Hedef 72 Milyon TL’lik Ciro

Son bir yılda, sepet tutarı ortalama 900 TL’yi bulan ve günde yaklaşık 250 siparişi Türkiye’nin her köşesine ulaştıran incehesap.com, 2016’yı 45 milyon TL ciroyla kapattı. Türkiye’nin ilk üç e- ticaret kanalına adını yazdırmak isteyen incehesap.com, 2017 yılını ise 2016’ya oranla yüzde 62 büyüyerek tamamlamayı öngörüyor.

Teknoloji ürünlerine odaklanan e-ticaret sitesi incehesap.com’un Kurucu Ortağı Nurettin Erzen, “IT ürünleri sunan bir marka olarak, sektörde fark yaratabilmek adına bazı adımlar izledik. Türkiye’de başka hiçbir yerde bulunamayacak gaming unsurlarını ve markaları bünyemize kattık. Bunun yanında Youtube kanalımızda ürün incelemelerine yer verirken, blog sayfamızda da kullanıcıların yararlanabileceği içerikler paylaşıyoruz. Her geçen gün büyümeye devam etmemiz, fark yaratabilmek adına harcadığımız çabaların işe yaradığını gösteriyor.” diye konuştu.

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