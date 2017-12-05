Canon HD Görüntü Teknolojisiyle Dikkat Çekiyor

İstanbul, 05 Aralık 2017 - Görüntüleme çözümlerinde dünya lideri Canon Europe, dikkat çekici performans sunan düşük ışık ağ kamerası ME20F-SHN’yi tanıttı. ME20F-SH modelinin kız kardeşi olan ve artık ağ kapasitesi de sunmaya başlayan ME20F-SHN modeli, Canon’un “Çok amaçlı kamera serisi”ni ışıksız ortamlarda bile tam renk üretimi yaparak ve Full HD çözünürlük sunarak güçlendiriyor.

Kritik gözetleme operasyonları için ideal bir seçenek olan Canon ME20F-SHN, hafif ve kompakt gövdesiyle olağanüstü düşük ışık performansı, ağ kapasitesi ve dahili video analizi sunuyor.

Olağanüstü Düşük Işık Performansı

2,26MP Full Frame 35mm CMOS sensör ve DIGIC DV 4 işlemciye sahip olan ME20F-SHN, çok zayıf aydınlatmalı ortamlarda net, düşük parazitli, Full HD renkli videolar çekebiliyor. Sensörün pikselleri ve okuma devresinde Canon’un patentli teknolojileri ile hem düşük parazit hem de olağanüstü düzeyde yüksek hassasiyet sunuyor. 4 milyon (+75db) üzerine çıkan maksimum ISO kapasitesiyle ME20F-SHN, 0,0005 lüks’ten de düşük ışıkla aydınlatılan konuları bile net olarak yakalayabiliyor. Kızıl ötesi modda IR düşük filtresi çıkartılarak, çok daha fazla detayı kayda geçirebiliyor.

Canon’un Cinema EOS serisinde olduğu gibi bu ağ kamerası da “Özel Resim” menüsünden Canon Log ve Geniş DR özelliklerini sunuyor ve geniş bir dinamik aralığın kullanılmasına olanak tanıyor.

Ağ Becerisi Kuvvetli Bir Dedektif

Ethernet, 3G/HD-SDI ve HDMI portları bulunan ME20F-SHN, kullanıcıların uygulama gereksinimlerine uyacak şekilde pek çok video çıkışına hazırlıklı olarak tüketiciye sunuluyor. Yerel izleme için ME20F-SHN’nin 3G/HD-SDI ve HDMI portları kullanılabilirken; Ethernet bağlantısı sayesinde kamera ayarları uzaktan kumanda edilebiliyor, web tarayıcıları, mobil cihazlar veya diğer video yönetim yazılımları aracılığıyla izleme ve kayıt yapılabiliyor. microSD kart yuvası doğrudan microSD karttan kayıt ve oynatma yapılmasını destekliyor. İnsansız çalışan ve ekonomik gözetleme için, 6 dahili video analizi işlevi ve Alarm G/Ç ara yüzü ile video hareketi algılama ve alarm çıkışı ile otomatik kayıt ve harici cihazlara otomatik çıkış yapabiliyor.

Mevcut gözetleme sistemlerine kolay entegre olması için ME20F-SHN, Canon WebView ve ONVIF protokolleri üzerinden pek çok video yönetim yazılımı seçeneğini de destekliyor. Hafif tasarımı ile gerek sabit, gerekse portatif kamera ihtiyacında olan kullanıcılar için ideal bir seçenek sunuyor.

Esnek Kurulum Kapasitesi

Operatörler görüş açısı ve parlaklık seviyesi gibi belirleyenleri hesaba katarak her çekim ve ekipman senaryosu için en uygun lensi seçebilirler. Sinema Kilitli bir EF yuvası donanımına sahip olan ME20F-SHN daha iyi kontrol kapasitesi sunması için zum, prime ve seçili Cine Servo lensleri dahil Canon’un lens serisindeki pek çok lensle uyumlu olma özelliği taşıyor. PoE+ desteği sayesinde tek bir LAN kablosu kullanılarak Ethernet üzerinden veri aktarımı ve güç beslemesi yapılabildiği için kamerayı kurmak çok daha kolay ve hızlı bir hale geliyor. Kompakt gövdesi ve hafif tasarımı gerek sabit gerekse portatif kamera ihtiyacında olan kullanıcılar için ideal bir seçenek.

ME20F-SHN’in Temel Özellikleri:

• Çok zayıf aydınlatmalı ortamlarda net, düşük parazitli renkli video kaydı

• Ağ bağlantısıyla uzaktan yapılandırma ve izleme

• Farklı gözetleme uygulaması seçeneklerini destekler

• Yüksek kaliteli Full HD çıkış

• Esnek kurulum