İtüçekirdek Yatırım Ödülüne Layık Görüldü

İTÜ’nün Teknoloji Geliştirme Bölgesi İTÜ ARI Teknokent’in girişimcilik kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek’in düzenlediği Big Bang Startup Challenge’da 400 Bin TL yatırım ve ödül alarak ilk 3’e giren Scoutium, futbolseverler, futbolcular ve kulüpler için bir pazar yeri oluşturarak, kitle kaynaklı futbol gözlemciliği platformu sunuyor.

Scoutium, futbolun en önemli problemlerinden birini, yani “keşfedilmeyi bekleyen futbolcular ve yeterli bilgiye erişemeden transfer yapan kulüpler” problemini, milyonlarca futbolseveri sürece dâhil ederek çözmeyi amaçlıyor. Scoutium, futbolseverlerden profesyonellerin belirlediği formatlarda aldığı futbolcu değerlendirmelerini gelişmiş algoritmalar ile süzgeçten geçirip, kulüplerin hizmetine sunuyor. Sistem, aynı zamanda kullanıcılar arasında isabetli değerlendirmeler yapanları ve futbol gözlemciliğine yatkın olanları da tespit ediyor ve yapılan mülakatlarda uygun bulunan kullanıcılar ‘Scoutium Gözlemcisi’ olarak tescillenerek canlı maç izleme görevlerini yerine getirip, sistemden gelir elde edebiliyor. Dahası Scoutium Gözlemcileri kulüpler tarafından keşfedilerek futbol tutkusunu profesyonel mesleğe dönüştürebiliyor.

İTÜ Çekirdek bünyesinde çalışmalarını sürdüren Scoutium, 20’yi aşkın spor kulübüyle anlaşma yaparken, platform içerisinde 1000’i aşkın aktif kullanıcı bulunuyor. Scoutium’un Kurucu Ortağı ve CEO’su Efe Aydın Scoutium’un amacını “Kullanıcılarımızın yaptığı futbolcu değerlendirmelerini ve canlı analizleri kulüplere ulaştırarak tüm dünyada karanlıkta kalmış futbolcuları ve gözlemcileri keşfetmek” olarak tanımlıyor.