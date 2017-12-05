Ahşap Evlerden Doğal Mobilya Yapıp 40 Ülkeye İhraç Ediyorlar

Türkiye Mobilya Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Güleç basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda mobilya üretimleri ve ihracatı hakkında bilgiler verdi. Kastamonu ilinde ömrünü doldurmuş olan ahşap evlerden elde edilmiş olan ağaçları ekonomiye kazandırılması adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktaran Güleç, şehir içerisinde yüz seneyi aşan, yıkılan evlerden arda kalan malzemelerin toplanarak tekrar işlemeye alındığına dikkatleri çekti.

Kastamonu'nun mobilya ve ahşap konusunda köklü bir tarihe sahip olduğunu belirten Güleç, ahşap cami projelerinin bir çoğunun Kastamonu'da yapıldığını fakat bu durumun çok bilindik olmadığının altını çizdi. Kastamonu'nun bir hikayeye sahip olduğunu, kendilerininde bu hikayeyi tekrar canlandırmak gibi bir hedefleri olduğunu belirten Güleç, evlerdeki ahşapların belirli bir kurutma işleminden ve işlemeden geçmesinden sonra üretime alındığını aktardı.

Güleç açıklamasında evlerdeki hikayeleri mobilyaya dönüştürdüklerine dikkat çekerek, masa, sandalye, sehpa, konsol şeklindeki ürünlerin bir ay içerisinde bin parçadan fazla üretiminin yapıldığını belirtti.

Eski Ürünler İşleniyor, Sağlıklı Ürünler Elde Ediliyor

Geri dönüşüm konusunun önemli olduğuna değinen Güleç, örnek olarak firmanın eski ürünleri işleyerek sağlıklı mobilyalar oluşturmasını gösterdi. Yapılan işin her bir parçasında emek olduğunu dile getiren Güleç, ellerine geçen her ağaç için farklı bir işleme ve tasarım metoduna ihtiyaçları olduğunu aktardı.

Dünyanın her köşesinden müşterilerin yapılan işleri beğendiğini aktaran Güleç, ürünlerin toplamda 40 ülkeye ihracının gerçekleştiğini dile getirdi. İhraç edilen ülkelerde gerçekleşen fuarda ürünlere gelen taleplerin yoğun olduğunu vurgulayan Güleç, firma olarak yatırım teşviki almak için hak sahibi olduklarını fakat kendi imkanları doğrultusunda işlerini sürdürdüklerini aktardı.

Üretilen ürünlerin doğallığının olması açısından önem teşkil ettiğini söyleyen Güleç, ürünlerin katma değerlerinin yüksek seviyede olduğunu bu sebeple tanıtımının yapılmasının ve pazarlanmasının maliyet oluşturduğunu ifade etti.

Hedef 2.7 Milyon Dolar

Yapılan çalışmaların sadece yıkılan evlerle sınırlı olmadığını belirten Güleç, her türden kullanılan ağacın kendileri için bir potansiyel taşıdığını iletti. Dünya geneline katma değerli mobilyaların satılması gerektiğini aktaran Güleç, 2000 senesinde 300 milyon dolar ila 350 milyon dolar arasında seyreden mobilya ihracatını, 2016 senesi içerisinde 2.5 milyar dolara çıkarttıklarını vurguladı. Öte yandan Güleç bu sene içerisindeki hedeflerinin ise söz konusu rakamları 2.7 milyar dolar seviyesine çıkartmak olduğunu sözlerine ekledi.