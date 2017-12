Wish More Hotel İş Dünyasının Kıskacına Alındı

“Misafir etme tutkusuyla, daima” mottosu ile 2016 yılında yola çıkan Wish More Hotel Istanbul, kaliteli hizmet anlayışını yansıttığı bir yılı geride bıraktı. 5 yıldızlı otel geride kalan bir yılda, lüksün estetikle dengelendiği odalarda 80 bin misafirin kaliteli ve konforlu konaklama deneyimine eşlik etti. Otelcilik sektörüne bir Türk markası kazandırma misyonu ile faaliyet gösteren Wish More Hotel Istanbul’u tercih eden 80 bin misafirin yüzde 44’ü ise iş dünyasındandı.

İstanbul’da yıl boyunca düzenlenen 200’ü aşkın fuarın, 5 yıldızlı otelin doluluk oranlarına olan etkisi ile bu rakam fuar zamanlarında yüzde 50’nin üzerine çıktı. 2017 yılını dalgalanmalarla sürdüren İstanbul’daki otellerin doluluk oranları yüzde 60 civarında seyrederken, Wish More Hotel Istanbul ise ilk yılını ortalama yüzde 70 dolulukla kapattı.

365 Günde 350 Etkinlik!

Bayrampaşa’da konumlanan ve kolay ulaşımı ile dikkat çeken 5 yıldızlı otelin 440 m2genişliğindeki kolonsuz balo salonu, 400 m2 genişliğindeki açık hava etkinlik alanı, ikiye bölünebilir 254 m2 genişliğindeki konferans salonu ve altı toplantı salonunda; iş toplantısı, keyifli kutlama ve unutulmayacak nişan, kına ve düğün organizasyonlarından oluşan 350 etkinlik gerçekleşti.

Repeat Guest Oranı Yüzde 20’yi Aştı

Lüks otel, tam donanımlı Fitness & SPA merkezi, Türk ve Dünya lezzetlerinin en iyi örneklerinin sergilendiği konsept restoranının yanı sıra cazibe merkezleri ile İstanbul’un önemli AVM’lerine yakınlığı ve kolay ulaşımı ile dikkat çekti. Sadece bir yıldır faaliyet gösteren 5 yıldızlı otelin kaliteli hizmetini deneyimleyip memnun kalarak, tekrar konaklayanların oranı ise yüzde 21’i buldu.