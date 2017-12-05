Türkiye İşçi Ölümlerinde İlk Sırada
Advert Advert Advert


Türkiye İşçi Ölümlerinde İlk Sırada


Türkiye İşçi Ölümlerinde İlk Sırada
Türkiye İşçi Ölümlerinde İlk Sırada Elif İşçi - Tarih: 2017-12-05 Saat: 18:16:54
Anasayfa Eko Gündem Türkiye İşçi Ölümlerinde İlk Sırada

Avrupa ülkeleri arasında yapılan bir araştırma sonrasında işçi ölümleri sırasında Türkiye'nin ilk sıraya yerleştiği öğrenildi.

Medya takip ajansı PRNet Türkiye’nin iş kazaları ve işçi ölümleri istatistiklerini inceledi. PRNet’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre 2017 yılının ilk 11 aylık diliminde en az bin 851 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bu rakamlar Türkiye’yi Avrupa’da birinci dünyada ise üçüncü sıraya yerleştirdi.İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerinden elde edilen bilgilere göre Kasım ayında en çok işçi ölümünün gerçekleştiği il 23 kişiyle İstanbul oldu. İstanbul’u 11 ölümle Bursa, 9 ölümle Konya, 8 ölümle Antalya, 7 ölümle Gaziantep, 6’şar ölümle de İzmir takip etti.

Her Yıl 2.3 Milyon İşçi Can Veriyor

PRNet ve Ajans Press’in yazılı basın incelemesinde iş kazaları bu yılın 11 aylık diliminde 8 bin 962 haberle konuşulurken, iş sağlığı ve güvenliği konulu 23 bin 171 haber yapıldı. Her yıl iş kazalarında 2,3 milyon kişinin can verdiği dünyada yılda 300 milyondan fazla iş kazasının meydana geldiği tahmin ediliyor. İş kazalarında meydana gelen ölümler en çok erkekleri vururken, kadınlarda daha az ölümlü kaza gerçekleşti.

Kasım ayında iş kazalarında meydana gelen ölümler iş kollarına göre dağıtıldığında ise tarım/orman işkolunun başı çektiği görülüyor.İnşaat iş kolu ikinci sırada yer alırken, taşımacılık üçüncü, ticaret/büro dördüncü, tersane beşinci, madencilik altıncı sırada yer alarak en fazla ölümlü kazanın yaşandığı branşlar oldu.

işçi ölümleri ekonomi haaber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek