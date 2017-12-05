Habitat Derneğinden Çevrimiçi Emniyet Farkındalığı
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Habitat Derneğinden Çevrimiçi Emniyet Farkındalığı


Habitat Derneğinden Çevrimiçi Emniyet Farkındalığı
Habitat Derneğinden Çevrimiçi Emniyet Farkındalığı Elif İşçi - Tarih: 2017-12-05 Saat: 18:19:01
Anasayfa Eko Gündem Habitat Derneğinden Çevrimiçi Emniyet Farkındalığı

Facebook Habitat Derneği tarafından Çevrimiçi Güvenlik konusunda başlatılan çalışmaların ardından Kontrol Bende Projesi ön plana çıktı.

Facebook’un Habitat Derneği (Habitat) ile Türkiye’ye özel başlattığı ve çevrimiçi emniyet konusunda farkındalığı artırmayı amaçlayan Kontrol Bende projesi, hız kesmeden devam ediyor. Projenin özel eğitiminden geçen 102 gönüllü üniversite öğrencisi, Eylül ayından beri 20 ilde 2.300 kişiye yüz yüze eğitim verdi. En çok karşılaştıkları sorular kişisel şifrenin korunması üzerine oldu.

Türkiye’de 44 milyondan fazla kişi tarafından kullanılan Facebook’un ülkenin dört bir yanında çevrimiçi emniyet konusunda farkındalığı artırmak için sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan Habitat Derneği (Habitat) işbirliğinde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) da desteği ile hayata geçirdiği “Kontrol Bende” projesi devam ediyor. Projenin koordinasyon toplantısında bir araya gelen Facebook ve Habitat yetkilileri ile gönüllü eğitmenler, Mayıs ayından bu yana gerçekleştirilen faaliyetler ve alınan sonuçlarla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

20 İlde 102 Gönüllü Üniversite Öğrencisi Eğitmen Olarak Yetiştirildi

Habitat gönüllüsü üniversite öğrencilerinden oluşan eğitmenler, Eylül ayından bu yana 2.300 kişiye Facebook’un güvenli kullanımı ve sorumlu çevrimiçi davranışlar konusunda eğitim verdi. Proje kapsamında 20 ilden 63 kadın, 39 erkek olmak üzere toplamda 102 gönüllü eğitmen yetiştirildi. Facebook ekipleri tarafından Facebook’un platformu herkes için daha emniyetli bir hale getirmek adına tasarladığı araçlar, ipuçları ve kılavuzlar ile sorumlu çevrimiçi davranışlar konusunda eğitimler alan 102 gönüllü bilgi elçisi, kendi şehirlerindeki yurttaşlarla bir araya gelerek onları Facebook ve internetin güvenli kullanımı hakkında bilgilendirmeye devam ediyor.

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