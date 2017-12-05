Evrakta Sahtecilik Sebebiyle Hakkında Dava Açıldı

Devlet Su İşleri ve İSKİ’nin alt yapı projelerinde birçok ihale alan Binaş İnşaat’ın sahibi Sıddık Ayazoğlu hakkında evrakta sahtecilik suçundan dava açıldı. 2013 yılında aldığı teminat senedinin üzerinde ciro edilemez şerhi bulunmasına rağmen tahrifat yaparak farklı bir kişiye tahsil edilebilir olarak veren Ayazoğlu’nun davası İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Ayazoğlu hakkında 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kamu kurumlarıyla iş yapan şirketlerin ve yöneticilerinin sicilleri dikkatli incelenmeli uyarısında bulunan Avukat Cevat Kazma, bu tür usulsüzlük, sahtecilik gibi suçların kamu kurumlarına olumsuz yansıyabileceğinin vurgusunu yaparak, olası maddi kayıpların vatandaş cebine etki etkine değindi.