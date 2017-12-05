Ve Beklenen Taşeron Açıklaması Geldi!

Günlerdir gündemden düşmeyen taşeron meselesi hakkında sonunda müjde geldi. Partisinin grup toplantısına konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sonunda beklenen müjdeyi verdi. Erdoğan kamudaki 450 bin ile il özel idareleri ve belediyelerde çalışan 400 bin işçinin çalıştıkları yerdeki belediye iktisadi teşekküllerinde istihdam edileceklerini söyledi.

Kamuda taşeron olarak bilinen ve yaklaşık 900 bin kişiyi ilgilendiren açıklama sonunda geldi.

450 bini kamuda, 400 bini de belediyeler ve il özel idarelerinde çalışan toplamda 850 bin kişi çalıştıkları yerlerdeki belediye iktisadi teşekküllerinde istihdam edilmeye başlayacak. 23 bin kişilik mevsimlik işçilerin halen en fazla 5 ay 29 gün olan çalışma süreleri de arttırılarak 8 ay 29 güne çıkarılacak.

Kamuda 4C statüsünde çalışan ne işçilerin hepsi 4B kadrosun alınacak. Bu açıklamaları yapan Recep Tayyip Erdoğan, bu gelişmelerle birlikte kamuoyunda taşeron melesini de çözdüklerini belirtti.

Bakan Jülide Sarıeroğlu Detayları Paylaştı!

Merkezi yönetimde çalışan yani genel bütçe kapsamında olan kamu idareleri, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, özel bütçe kapsamındaki idareler ile sosyal güvenlik kurumlarında alt iş veren olarak çalışan tüm çalışanlar sürekli işçi kadrosuna alınacak.

Özel sözleşmeli olarak çalışan, yani geçici olarak işe alınan herkes sürekli işçi kadrosuna alınacak. Bu işçi alımında eğitim şartı, yaş sıırı, yardımcı iş ve asıl iş ayırımı da yapılmayacak.

Bu açıklamalarda bulunan Jülide Sarıeroğlu, bu tarihi reformun mimarı olarak gösterdiği Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkür etti. Teşekkür alanların arasında Binali Yıldırım ile Maliye Bakanı Naci Ağbal da vardı.