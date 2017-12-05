Yunanistan’dan Türkiye İtirafı!
Advert Advert Advert


Yunanistan’dan Türkiye İtirafı!


Yunanistan’dan Türkiye İtirafı!
Yunanistan’dan Türkiye İtirafı! Seda Polat - Tarih: 2017-12-05 Saat: 19:22:12
Anasayfa Yatırım Yunanistan’dan Türkiye İtirafı!

Türkiye Türk Akımı projesi ses getirmeye devam ediyor.

Türkiye Türk Akımı projesi ses getirmeye devam ediyor. Bu proje üzerinden doğalgaz alımı başlandığında, Yunanistan BOTAŞ ile müzakere etmek zorunda kalacak. Yani Yunanistan önceleri Rusya’dan aldığı doğalgazı bu proje ile birlikte Türkiye’den almak zorunda kalacak.

Güneydoğu Avrupa Enerji Enstitüsü İcra Direktörü Stambolis, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı’nın 7 Aralık’ta Atina’ya düzenleyeceği ziyarette bu konunun da konuşulan konulardan olabileceğine dikkat çekti.

Yunanistan BOTAŞ ile Müzakere Yapacak!

Türkiye ile Yunanistan arasındaki boru hattının kapasitesinin 6 milyar metreküp olduğunu söyleyen Stambolis, bu kapasitenin sadece 0,75 milyar metreküplük kısmının kullanıldığını söyledi. Stambolis, Burada bulunan atıl kapasitenin Türkiye’den Yunanistan’a, hatta diğer bölge ülkelerine doğalgaz ticaretinde önemli bir rol oynayabileceğini de söyledi.

Stambolis tüm bu açıklamalarının yanında ayrıca Yunanistan’ın yıllık ithal ettiği 4 milyar metreküplük doğalgazın da yaklaşık olarak 2,3 milyar metreküpünü Rusya’dan ithal aldığını belirterek, Türk Akımı projesinin tamamlanmasının ardından Trans-Balkan Boru Hattı’ndan alınanın iptal edilmesinin planlandığını da söyledi.

Türk Akımı Boru Hattı’ndan gelecek doğalgaz için Yunanistan’ın yeni bir boru hattı inşasına gerek duymayacağını söyleyen Stambolis, bu projenin tamamlanmasının ardından, Yunanistan’ın BOTAŞ ile müzakere etmek isteyeceğini de belirtti. Türkiye ile Yunanistan arasındaki iş birliğini arttırmak için her iki ülkenin de özverili çalıştığını söyleyen Stambolis, Erdoğan’ın ziyaretinin bunun bir göstergesi olduğunu belirtti. Türkiye ve Yunanistan’ın kartları elinde tuttuğunu da söyleyen Stambolis, iki ülkenin oyunu oynayabilmek için birlikte hareket etmesi gerektiğini de söyledi.

Şimdi gözler 7 Aralık’ta gerçekleşecek olan Atina ziyaretine çevrildi.

türk akımı türk akımı projesi
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek