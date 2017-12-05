Yunanistan’dan Türkiye İtirafı!

Türkiye Türk Akımı projesi ses getirmeye devam ediyor. Bu proje üzerinden doğalgaz alımı başlandığında, Yunanistan BOTAŞ ile müzakere etmek zorunda kalacak. Yani Yunanistan önceleri Rusya’dan aldığı doğalgazı bu proje ile birlikte Türkiye’den almak zorunda kalacak.

Güneydoğu Avrupa Enerji Enstitüsü İcra Direktörü Stambolis, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı’nın 7 Aralık’ta Atina’ya düzenleyeceği ziyarette bu konunun da konuşulan konulardan olabileceğine dikkat çekti.

Yunanistan BOTAŞ ile Müzakere Yapacak!

Türkiye ile Yunanistan arasındaki boru hattının kapasitesinin 6 milyar metreküp olduğunu söyleyen Stambolis, bu kapasitenin sadece 0,75 milyar metreküplük kısmının kullanıldığını söyledi. Stambolis, Burada bulunan atıl kapasitenin Türkiye’den Yunanistan’a, hatta diğer bölge ülkelerine doğalgaz ticaretinde önemli bir rol oynayabileceğini de söyledi.

Stambolis tüm bu açıklamalarının yanında ayrıca Yunanistan’ın yıllık ithal ettiği 4 milyar metreküplük doğalgazın da yaklaşık olarak 2,3 milyar metreküpünü Rusya’dan ithal aldığını belirterek, Türk Akımı projesinin tamamlanmasının ardından Trans-Balkan Boru Hattı’ndan alınanın iptal edilmesinin planlandığını da söyledi.

Türk Akımı Boru Hattı’ndan gelecek doğalgaz için Yunanistan’ın yeni bir boru hattı inşasına gerek duymayacağını söyleyen Stambolis, bu projenin tamamlanmasının ardından, Yunanistan’ın BOTAŞ ile müzakere etmek isteyeceğini de belirtti. Türkiye ile Yunanistan arasındaki iş birliğini arttırmak için her iki ülkenin de özverili çalıştığını söyleyen Stambolis, Erdoğan’ın ziyaretinin bunun bir göstergesi olduğunu belirtti. Türkiye ve Yunanistan’ın kartları elinde tuttuğunu da söyleyen Stambolis, iki ülkenin oyunu oynayabilmek için birlikte hareket etmesi gerektiğini de söyledi.

Şimdi gözler 7 Aralık’ta gerçekleşecek olan Atina ziyaretine çevrildi.