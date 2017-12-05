Yeni Yerli Silah İçin Gün Sayılıyor! Dünya Üzerinde Tek!

Yeni yerli silahımız Alkar için gün sayımı başladı. ASELSAN tarafından üretimine başlanılan, milli ve yerli olarak geliştirilen ayrıca bunların yanında otomatik özelliğe sahip havan silah sistemi önemli kalifikasyon testlerini başarıyla tamamladı. Paletli ve tekerlekli araçlarda kullanılabilen Alkar, göreve çıkmak için şimdi gün sayıyor.

Mehmetçiğin yeni süngüsü olarak da anılan Alkar, testleri başarıyla geçti. Özgün sistem tasarımı ve entegrasyonu yaklaşımıyla çeşitli platformlarda kullanılabilen silah sistemlerini geliştirip üreten ve bu ürettikleri sistemler için lojistik destek sağlayan ASELSAN, güncel ihtiyaçlar doğrultusunda yeni ürünlere de imza atıyor.

Tek Başına 3 Silaha Bedel!

ASELSAN çalışmalarını yürüttüğü bu kapsamda havan silah sistemi olan Alkar’ı geliştirdi. Alkar öncelikle araçlara monte edilebilecek veya sabit olarak üslerde kullanılabilecek. 360 derece ateş edebilme yeteneğine sahip olan bu silah yerli ve milli olarak üretildi.

Alkar’ın muhteşem özellikleri göre herkesi şaşırtıyor. Namlusu hedefe milyem hassasiyetle otomatik olarak yönleniyor. Merminin namludan çıktıktan sonra havada yol alacağı her santim hesaplanıyor ve hedefe tam isabet olarak atış gerçekleşiyor.

Ayrıca Alkar, haritadan komutan tarafından seçilen alana da anında yönelerek hedefi ateş altına alabiliyor.

Alkar’da mermi namluya otomatik sistem ile anında yükleniyor. Sistem yüksek namlu açılarında atış da yapabiliyor. Alkan’ın sahip olduğu bu özellik 3 havanın yaptığı etkiyi tek başına yapmasına sebep oluyor. Yani Alkar tek başına 3 silah yerine geçebiliyor, üç silahın yaptığı işlemleri aynı anda yapabiliyor.

Bu sistem gündüz ve gece koşullarında her türlü hava şartlarında ve arazi şartlarında kullanım için tasarlandı. Önemli testleri başarıyla gerçekleştiren Alkar, şimdi göreve çıkacağı günü bekliyor.