Kayıt Olmayan Yandı!
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Kayıt Olmayan Yandı!


Kayıt Olmayan Yandı!
Kayıt Olmayan Yandı! Seda Polat - Tarih: 2017-12-05 Saat: 20:12:07
Anasayfa Emlak Kayıt Olmayan Yandı!

ETBİS sonunda hizmete açıldı.

ETBİS sonunda hizmete açıldı. Kayıt dışılığın önüne geçileceğini ve elektronik ticarette güven ortamımın tesis edilmesine olarak sağlayan ETBİS ile ticaret hacmi de arttırılacak. Konu ile ilgili açıklama Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’den geldi. Tüfenkci sistemin hizmete açıldığını duyurdu.

E ticaret sitelerinin kayıt altına alınacağını söyleyen Bülent Tüfenkci, Aralık ayı itibariyle sistemin açıldığını belirtti. Bakan Tüfenkci ayrıca kayıt ve bildirim yapmayanların yani yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin de 5 bin liradan 20 bin liraya kadar idari para cezasına çarptırılacağını belirtti.

1 Aralık’ta Başladı, 1 Ay Süresi Var!

Ülkemizde yaşanan elektronik ticaretin toplam perakende ticaret içerisindeki payına değinen Tüfenkci, bu payın diğer dünya ülkelerine göre düşük kaldığını bunun nedeninin de yaşanan güvenlik endişeleri olduğunu söyledi.

ETBİS’in bu sebeple kurulduğunu hatırlatan Tüfenkci, elektronik ticaret yapanların sayısının ve elektronik ticaret hacminin arttırılabilmesi için öncelikle tüketicilere güven ortamı sunulması gerektiğini belirtti. Elektronik ticarette güven ortamı tesis etmelerinin ardından da e-ticaretin artacağını belirtti.

Yapılan bu ticaret düzenlemesi ile elektronik ticarette yaşanan sorunların büyük ölçüde azalacağını söyleyen Tüfenkci, bu gelişmeyle artan elektronik ticaret hacminin Türkiye ekonomisine olumlu katkısı olacağından da bahsetti. E-ticaret girişimcilerinin tanınırlığı, başarılı ve başarısız ticari aktörlerin ayrıştırılması, ulusal ve uluslararası rekabet gücünün, itibarının ve e-ticaret hacminin bu yönle artacağını düşünen Tüfenkci, bu uygulama ile ülkenin dijitalleşen dünyadaki yerini sağlamlaştıracağından da bahsetti.

ETBİS’e katır günü 30 gün içinde gerçekleştirilmek zorunda. Aralık ayının 1’inde başlanan tarih 1 ay sonra bitiyor. Bu süre zarfında da kayıt ve bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerekiyor.  

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