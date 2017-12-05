Hükümet Açıklamalarda Bulundu! Dolar Düşmeye Devam Ediyor!

Uzun zamandır rekor seviyelerde gezinen dolar, düşmeye başladı. Bugün hükümet tarafından yapılan açıklamalardan sonra dolar düşmeye başladı ve hala düşüşü devam ediyor. Peş peşe gelen olaylar doların seyrini destekliyor.

Geçen hafta zirveyi zorlayan dolar, bu hafta düşme eğilimine girdi. Geçtiğimiz günlerde 3,96 seviyesine kadar yükselen dolara en büyük etki Amerika’da gerçekleşen Reza Zarrab davasıydı. Fakat gün içinde hükümetten gelen açıklama sonucunda doların tansiyonu düştü ve dolar şimdilerde 3,87’de seyrediyor.

Doları Düşürecek Etkiler Peş Peşe!

Merkez Bankasının, faizlerin arttırılması ile ilgili verdiği haberin ardından dolar düşmeye başladı. Doların düşmesine etki eden bir diğer faktör ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları oldu. Haftanın ilk günü yani Pazartesi günü 3,90’a düşen dolar bugün 3,85 seviyesine indi. Ancak hükümet tarafından gelen muhtelif açıklamaların ardından dolay iyice düşmeye başladı. Piyasaların kapanmasıyla birlikte dolar 3,86 TL seviyesine indi.

Uzmanlara Göre Doların Düşüşündeki Seyir Devam Edecek!

Gün içinde doların düşmesinin yanında Euro da gerileme gösterdi. Euro 4,57’den bugün işlem görmeye başladı. Bekir Bozdağ’ın piyasaya dair yapmış olduğu açıklama dövizin düşmesine neden oldu. Bunun yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Amerika’da görülen Reza Zarrab davasına ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı’nın yaptığı bu açıklama doların düşmesine etki etti. Doların düşmesine etki eden şeylerden biri de Donald Trump’ın vergi reformunun senato tarafından kabul edilmesi oldu. Tüm bu gelişmelere bakıldığında, uzmanlara göre dolar düşüş eğilimindeki seyrine devam edecek.