Kanal İstanbul’un Güzergahı Netleşti
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Kanal İstanbul’un Güzergahı Netleşti


Kanal İstanbul’un Güzergahı Netleşti
Kanal İstanbul’un Güzergahı Netleşti Hatice Demir - Tarih: 2017-12-06 Saat: 08:02:25
Anasayfa Eko Gündem Kanal İstanbul’un Güzergahı Netleşti

Kanal İstanbul Projesi ile ilgili ÇED başvurusu uygun bulunarak güzergah belirlendi. Bakanlığın onay vermesi ile proje başlayacak.

Türkiye’nin en çılgın projesi olan Kanal İstanbul için son düzlüğe girildi. Daha önce 5 farklı güzergah üzerinden yapılan incelemelerin sonunda çalışma netleşti ve Küçükçekmece Gölü, Sazlıdere Barajı ve Terkos Gölü üzerinden Karadeniz’e bağlantı yapılması kararlaştırıldı. Bu güzergah Bakanlıktan onaylandığında çalışmalar başlatılacak.

Türkiye’nin Çılgın Projesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kanal İstanbul projesini 2011 yılında duyurmuştu. Proje Boğaz trafiğini hafifletmek ve yeni bir güzergah üzerinden gemilerin Marmara’ya bağlanmasını sağlamak amacı ile hayata geçirilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvuru dosyası uygun bulunarak projede ÇED süreci başlatıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre proje Marmara Denizi’ni Küçükçekmece Gölünden ayıran kıstaktan başlayacak. Sazlıdere Baraj Havzası boyunca devam edecek ve Sazlıbosna Köyünü geçerek Dursunköy bölgesinin doğusuna ulaşıp Baklalı Köyüne varacak. Ardından Terkos Gölünün doğusunda yer alan bir açıktan Karadeniz’e ulaşacak. Belirlenen güzergahın 45 km uzunluğunda olacağı tahmin ediliyor.

60 Milyar Lira Yatırım Yapılacak

60 milyar lira yatırım ile hayata geçirilmesi planlanmakta olan projenin inşaat safhasında 5 bin, işletme safhasında ise en az bin kişinin istihdam edileceği öngörülüyor. Projenin tamamlanma sürecinin ise 5 yılı bulacağı yapılan tahminler arasında.

İstanbul’a 3 Yeni Ada

Toplamda 5 yıl sürecek projenin kanal kazısından çıkarılan malzemeler ile Marmara Denizinde 3 adet yeni ada yapılacak. Adaların kanal girişinin sol tarafında yapılacağı belirtiliyor. 

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