Bitcoin’den Bir Rekor Daha
Advert Advert Advert


Bitcoin’den Bir Rekor Daha


Bitcoin’den Bir Rekor Daha
Bitcoin’den Bir Rekor Daha Hatice Demir - Tarih: 2017-12-06 Saat: 08:43:39
Anasayfa Eko Gündem Bitcoin’den Bir Rekor Daha

Kripto para birimi rekorlara doymuyor. Şimdi de 12 bin doların üzerine çıktı.

Bitcoin ile vadeli kontratların bu ay içerisinde işleme açılması beklentisi sanal para biriminin yükselişini hızlandırıyor. Vadeli işlem görecek olması bu para biriminin yatırımcılar arasında daha fazla kabul görmesi anlamına gelecek.

Sabah saatlerinde gerçekleşen işlemlerde Bitcoin önce 12 bin 188 dolardan işlem gördü. Alım hareketinin devam etmesi üzerine sanal para biriminde zirve 12 bin 273 dolar ile gerçekleşti. Sene başında bin dolar olan sanal para birimi 11 ay içerisinde yatırımcılarına 12 kat para kazandırmış oldu. Bu yükseliş ile birlikte Bitcoin’in piyasa değeri 200 milyar dolara ulaştı.

Tehlikeli Bir Balon

Bitcoin’in rekorlar kırması sürerken sanal paralar hakkında olumsuz yorumlar devam ediyor. Yale Üniversitesi ünlü ekonomi profesörlerinden Stephen Roach Bitcoin’in akla hayale gelmeyecek çok tehlikeli ve spekülatif bir balon olduğunu belirtti. Akademik hayatı boyunca bu kadar sert hareket eden finansal bir ürün görmediğini belirten Roach, Bitcoin’in görülebilecek en dik patikayı takip ettiğini ifade etti.

Numan Kurtulmuş’tan Bitcoin Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Bitcoin piyasasını yakından takip ettiklerini belirterek bu konuda ülke olarak henüz resmi bir çalışmanın bulunmadığını ancak Bakanlık olarak kendilerinin bu konuda öne çıkmak istediklerini belirtti.

Bazı ülkelerin Bitcoin’i kurtarıcı olarak gördüğünü ve desteklediği ifade eden Kurtulmuş kimi ülkelerde de yasaklanan sanal para birimi ile ilgili tereddütlerin devam ettiğini vurguladı. Kurtulmuş, Borsa İstanbul ve Merkez Bankasının Bitcoin piyasasını yakından takip ettiğini ifade ederek ülke olarak tavrımızın yakın zamanda netleşeceğini dile getirdi. 

bitcoin numan kurtulmuş bitcoin rekor kırıyor
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek