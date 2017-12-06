06.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler
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06.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler


06.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler
06.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler Hatice Demir - Tarih: 2017-12-06 Saat: 08:54:28
Anasayfa Eko Gündem 06.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler

Bu hafta dolar kurunda yaşanan düşüş eğilimi uzun zamandır kurda göremediğimiz rakamlara ulaşmamızı sağladı. Sabahın ilk işlemleri 3,84 seviyesinden gerçekleşti.

Dolardaki gevşeme devam ediyor. Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilecek ilk toplantıda faiz artırımı kararı alınacağı yönündeki beklentiler kurun dün 3,85 seviyesine çekilmesini sağlamıştı. Hükümetin açıklamalarının yanı sıra Merkez Bankasından gelen beklentiler de fiyatların aşağı yönlü olmasını sağlıyor.

Kurda etkili olan bir diğer neden ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir önceki gün yurtdışına para çıkaran iş adamlarına yönelttiği sözlerin düzeltilmesi oldu. Cumhurbaşkanı bu sözlerinin bir kısım FETÖ ile alakalı kişileri itham ettiğini belirterek ülkemizin serbest piyasa ekonomisi ile iş yaptığını vurguladı. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da bu konudaki açıklamasında serbest piyasa ekonomisine dem vururken, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise Türkiye’nin tam liberal bir ülke olduğu konusunda açıklamalarda bulundu. Ayrıca ABD’de görülmeye devam eden Zarrab davasından kaynaklanan tedirginliklerin atlatılması da Türk Lirası üzerindeki baskıyı kırdı.

Dolar Ne Kadar?

Dün 3,8444’den kapanan Dolar kuru bugün güne 3,8499 liradan başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,5478 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,5612’den başladı.

Euro/Usd Paritesi

Dolar kurunda yaşanan düşüş paritenin 1,1843 seviyesine inmesini sağladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Bitcoin tarihi rekorunu kırarak 12235 dolar seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 158,42 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

Çeyrek altın güne 259,02 liradan başladı.

BIST 100 Endeksi

Dün 105214 puandan kapanan BIST100 Endeksi, güne %0,99 puanlık bir yükseliş ile 106259 puandan başladı.

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