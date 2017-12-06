ABD’li Bankadan Dolar Yorumu!
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ABD’li Bankadan Dolar Yorumu!


ABD’li Bankadan Dolar Yorumu!
ABD’li Bankadan Dolar Yorumu! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-06 Saat: 09:31:58
Anasayfa Eko Gündem ABD’li Bankadan Dolar Yorumu!

Bank of America, doların geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı. Amerika’nın vergi reformuna işaret eden banka analistleri, “ABD’deki vergi reformu sonrasında doların güçlenmesine muhtemel gözle bakıyoruz” dedi.

Bank of America, doların geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı. Amerika’nın vergi reformuna işaret eden banka analistleri, “ABD’deki vergi reformu sonrasında doların güçlenmesine muhtemel gözle bakıyoruz” dedi.

“ABD Doları Vergi Reformuyla Güçlenecek”

Doların dününü ve geleceği araştıran Bank of America analistleri, dolar beklentilerini açıkladı. Analistler dolarlın 2017 yılında yüzde 8 gibi bir değer kaybı yaşadığına dikkat çekerek, ABD’nin vergi reformu paketini kabul etmesi halinde dolarlın elini yine güçlendirmeye başlayacağını tahmin ettiklerini ifade etti.

Bank of America analistlerinden olan David Woo dün New York’ta basınla bir araya geldi. Basın toplantısında önemli konulara değinen Woo, dolarlın özellikle şu günlerde güçsüz bir şekilde ilerlediğini belirtti. Woo, “Beklentimiz Amerikalı şirketler yurtdışında bulunan fonları yavaş yavaş ülkeye geri döndürecek. Bu gelişmeler 2018 yılının Ocak – Mart döneminde dolar cephesine olumlu yansıyacak. Tahminlerimiz önümüzdeki yılın birinci çeyreği bitmeden yurtdışı fonların büyük bölümünün ABD’ye geri dönmesi” şeklinde konuştu.

Basın toplantısında konuşan Bank of America analistlerinden David Woo, ABD Başkanı Başkan Donald Trump’ın açıkladığı kurumsal fon konusuna da değindi. Trump ülkeye ait yurtdışında bulunan fonlara ilişkin açıklamasında tutarın 4 trilyon dolar olduğunu ifade etmişti. İşte bu rakamı hatırlatan Woo, “Tahminlerimizde göre bu kurumsal fonların büyük bölümü ABD doları. 4 trilyon doların yüzde 70 gibi büyük bir bölümünün ABD doları olduğunu öngörüyoruz. Geriye kalan yüzde 30’luk bölümünse farklı para cinlerinden olduğunu düşünüyoruz. ABD’de vergi reformu paketi onaylandığında, fon sahibi şirketlerin 3 ay gibi bir sürede 1 trilyon 200 milyar doların üçte birlik bölümünü ABD doları cinsine çevirmesini bekliyoruz. Bu gelişmeler ABD dolarının elini güçlendirecek ve dolar hızlı bir yükseliş trendi içerisine girecek” dedi. 

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