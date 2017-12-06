İki Dev Birbirine Düştü!
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İki Dev Birbirine Düştü!


İki Dev Birbirine Düştü!
İki Dev Birbirine Düştü! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-06 Saat: 09:50:37
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General Motors, Opel’i 2017’nin Mart ayında Fransa merkezli PSA Grubuna satmıştı. General Motors bu satıştan 1 milyar 300 milyon Euro kazanç sağlamıştı.

General Motors, Opel’i 2017’nin Mart ayında Fransa merkezli PSA Grubuna satmıştı. General Motors bu satıştan 1 milyar 300 milyon Euro kazanç sağlamıştı.

Opel’in Yeni Sahibi Parasını Geri İstiyor

ABD’li General Motors ile Fransız PSA Grubu arasında işler karıştı. PSA Grubu, Opel markasının satışında kandırıldıklarını öne sürdü.

Reuters haber ajansı tarafından yayımlanan bir habere göre, bünyesinde Peugeot ve Citroen markalarını bulunduran; satın alma sonrasında Opel’i de bünyesine dahil eden Fransız PSA Grubu, Opel imzalı araçlarda karbon değerlerinin ifade edilenden yüksek olduğunu öne sürdü. Opel markalı araçların karbon salınım değerlerinin para cezalarına konu olabileceğini iddia ederek, ABD’li General Motors’tan 600-800 milyon dolarlık para istedi. Reuters haber ajansı bu haberi ilgili kaynaklara dayandırarak yayımladı.

General Motors Cephesi Sessiz

İki dev arasında yaşanan bu gerilim ardından General Motors sessizliğini korudu. Şirketin basın sözcüsü sorulara cevap vermekten kaçındı. PSA Grubu ise Opel markasının satışında karbon salınımı seviyeleri hakkında yanlış bilgilendirildiğini savundu. Yanlış yönlendirildiklerini belirten yetkililer, durumun birkaç hafta sonra fark edildiğini ve değerlerde yanlışlık olduğunu aktardı. Konuyla ilgili konuşan PSA’nın üst düzey yöneticisi Carlos Tavares, “Değerlerin ifade edilenden yüksek olduğunu gördük. Ekiplerimiz üretimi ve satışları bu kapsamda tekrar düzenledi. Avrupa Birliği ülkelerinin belirlediği değerleri elde edemezsek, şirketimiz ciddi para cezalarına çarptırılabilir. Bu durumda şirketin varlığının bile tehlike altına gireceğini tahmin ediyoruz” dedi.

Avrupa Birliği bu kapsamda karbon salınımıyla mücadele etme kararı almış, hava kalitesini yükseltecek tedbirleri hayata geçireceğini duyurmuştu. Bu tedbirler çerçevesinde 2020 ile 2021 arasında kilometre başına karbon salınımı üst limiti 95 gram olarak öngörmüştü. 

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