İşyeri Olmayanlara Devlet Desteği Geliyor

Esnaf ve sanatkârların kullanacağı işletme kredisi sınırının 150,000 TL’den 200,000 TL’ye çıkarılacağını söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, “Esnaf ve sanatkâr işyeri ya da taşıt almak isterse uzun vadeli kredi kullanabilecek, faizi piyasadan düşük olacak” dedi. Yıldırım, bu açıklamaya ek olarak iş yeri almak isteyen esnafa ise 500 bin TL’lik kredi verilebileceğinin müjdesini verdi. Bu gelişmenin sevindirici olduğunu anlatan Zafer Yıldırım “Bunun etkisi olumlu anlamda olacak. Esnaf ve sanatkârlarımız çok uygun faizle bu imkânlardan yararlanabilecek. Yapılan bu güzel gelişmelerin devamlılık sağlaması açısından bir başka alt yapının daha hazırlanması gerektiği görüşündeyim. Bu konuya ek olarak, hiç ofis sahibi olmayan vatandaşlarımızın da bu destekleme kapsamından yararlanması gerekiyor. Nasıl konut alımlarında paketler düzenleniyor ve ayrıcalıklar sağlanıyorsa; ticari alımlarda da aynı kolaylık sağlanması gerekiyor” açıklamasında bulundu.

“Türkiye Ekonomisinin İyi Yere Gelmesi İçin Çok Önemli”

Genişletilecek olan düzenleme sonucunda hem ticaretin canlanacağını hem de ülke ekonomisine katkının artacağını vurgulayan Zafer Yıldırım “Bu genişleme dâhiline, Ticaret Odaları, Mimarlık Odaları, Sanayi Odaları gibi ekonomide belirleyici olan STK’larda dâhil edilebilir. Hiç ofis sahibi olmamış ve yatırımlarına bu yönde kullanmak isteyen vatandaşlarımız için güzel bir alt yapı olacaktır. Bu genişletilen durumun standardı arttıracağını düşünüyoruz. Türkiye ekonomisini daha iyi yerlere getirmek için bu çok önemli. Kredide mutlaka kolaylık sağlanmalı.”

“Yıldırım Kule, Zamanınızı Yönetiyor”

Başkent’in merkezi Konya yolunda inşa edilen Yıldırım Kule, eşsiz bir orman ve şehir manzarası sunuyor. Projenin, şehrin tam merkezinde bulunduğunun önemle altını çizen Yıldırım Grup İcra Kurulu Başkanı Zafer Yıldırım “Yıldırım Kule, ana yolların ve merkezi iş aksının hemen üzerinde, yoğun trafik karmaşasına takılmadan kolayca ulaşabileceğiniz çok kıymetli bir noktada bulunuyor. Bakanlıklara, devlet kurumlarına, iş merkezi ve otellere, alış veriş merkezlerine ulaşım kısa süre içerisinde gerçekleşirken,’’ zaman yönetimi’’ konusunda da fark yaratıyor.