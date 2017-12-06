Ekonomi Bakanlığı İhracatçılara Destek Verecek

Ekonomi Bakanlığı, ihracatçılara sağladığı destekleri ve gerçekleştirdiği faaliyetleri Nisan-Kasım döneminde; 31 ilde 1.215 firmayı Müsteşar Yardımcısı ve Genel Müdürlerin başkanlık ettiği heyetlerle ziyaret ederek anlattı.

169 Milyar Dolar İhracat Hedefi İçin Yol Haritası Çıkarılacak

2018 yılı için yüzde 8 ihracat artış hızı ve 169 milyar dolar ihracat hedefi belirleyen Ekonomi Bakanlığı bu hedefleri tutturabilmek için ihracatçı firmaları işyerlerinde ziyaret ederek ihracat hedeflerinin tutturulması için yol gösterici olacak ve yol haritası çıkaracak.

2017 yılı Nisan – Kasım döneminde; Denizli, İzmir, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman Kilis Kahramanmaraş Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Bilecik, Erzurum, Van, Elazığ, Erzincan, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Adana, Mersin, Hatay, İskenderun, Osmaniye, Sivas, Kırşehir, Çankırı, Kırıkkale, Çorum ve Yozgat illerimizde yerleşik 1.215 firma Ekonomi Bakanlığı heyetlerince ziyaret edildi.

Yeni Rota Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla

Bu doğrultuda, Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kadir BAL başkanlığında 63 kişiden oluşan bir heyet, 08-09 Aralık 2017 tarihleri arasında Antalya (40 firma), Burdur (20 firma), Isparta (20 firma) ve Muğla (25 firma), illerinde yerleşik 105 firmayı ziyaret edecek.

Söz konusu ziyaretler, İhracat Genel Müdürü Volkan AĞAR,Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü İbrahim USLU, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürü Uğur ÖZTÜRK, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Zafer SOYLU ile Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürü (v.) Arzu YILMAZ başkanlıklarındaki 10 farklı çalışma grubu tarafından her bir ilde eş zamanlı olarak icra edilecek.

Söz konusu 105 firmanın ziyaretinde, her bir çalışma grubunda yer alan İhracat Genel Müdürlüğü; İthalat Genel Müdürlüğü; Anlaşmalar Genel Müdürlüğü; Avrupa Birliği (AB) Genel Müdürlüğü; Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye (TUYS) Genel Müdürlüğü; Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler (SBYYH) Genel Müdürlüğü, Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Genel Müdürlüğü ve Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme (EAD) Genel Müdürlüğü temsilcileri, Bakanlığımız tarafından verilen destek ve hizmetler hakkında firma temsilcilerine bilgi verecek.

Ziyaretlerde; İhracat Genel Müdürlüğü temsilcileri tarafından, Dâhilde İşleme Rejimi, ihracata yönelik devlet destekleri ve uygulamaları; İthalat Genel Müdürlüğü temsilcileri tarafından, ithalatta uygulanan ticaret politikası savunma araçları, ilave gümrük vergileri ile telafi edici vergi uygulamaları hakkında bilgi verilecek.

Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü temsilcileri tarafından son dönemde imzalanan yada müzakereleri devam eden mal ve hizmet ticaretine yönelik ikili/çok taraflı ticaret anlaşmaları gündeme getirilirken; Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye (TUYS) Genel Müdürlüğü temsilcileri tarafından, firmaların bulunduğu iller bazında “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" kapsamında uygulanan destekler anlatılacak.

Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler (SBYYH) Genel Müdürlüğü temsilcileri tarafından serbest bölgeler, yurt dışı müteahhitlik ve müşavirlik faaliyetleri, çeşitli hizmet sektörlerine yönelik uygulamalar; Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Genel Müdürlüğütemsilcileri tarafından, Bakanlığımızca yürütülen ürün güvenliği uygulamaları ile genel olarak ürün belgelendirmeleri, teknik engeller ve bazı tarım ürünleri ihracatında ticari kalite denetimleri; Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme (EAD) Genel Müdürlüğütemsilcileri tarafından ise Türkiye ve Dünya ekonomisi ve dış ticareti ile ilgili gelişmeler hakkında ziyaret edilen firmaların temsilcilerine bilgi aktarımı olacak.

Ekonomi Bakanlığı ihracatçılara verdiği destekleri doğrudan anlattığı, ihracatçı firmalarımızın ihracat, ithalat, yurtiçi/yurtdışı yatırım, serbest bölge ve ürün güvenliği denetimi konularında karşılaştıkları sorunları Ekonomi Bakanlığı yetkililerine direkt aktarma fırsatı bulduğu bu toplantıları düzenlemeye önümüzdeki dönemde devam edecek.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur Türkiye İhracatına 1 Milyar 882 Milyon Dolar Katkı Sağladı

Ekonomi Bakanlığı’nın radarına aldığı Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur illeri 2017 yılının 11 aylık döneminde 1 milyar 882 milyon 796 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu illerin 2016 yılı Ocak – Kasım dönemi ihracatı ise 1 milyar 603 milyon 730 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Batı Akdeniz’deki bu illerimiz 2017 yılının 11 aylık döneminde ihracatlarını yüzde 17 arttırma başarısı gösterdi. 4 ilimiz 2017 yılının Aralık ayında da aynı başarıyı tekrarlarsa ihracatları 2 milyar dolar barajını aşacak.

Antalya, 1 milyar 69 milyon dolarlık ihracatla en fazla ihracat yapan il olurken, Antalya’nın ihracatında Yaş Meyve Sebze Sektörü 312 milyon dolar ile zirvenin sahibi olurken, Madencilik Sektörü Antalya ihracatına 246 milyon dolarlık katkı sağladı. Üçüncü sırada ise 118 milyon dolarlık ihracatla Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri Sektörü yer buldu.

Muğla İhracatını Su Ürünleri Sektörü Sırtladı

Muğla, 2017 yılının Ocak – Kasım döneminde 394 milyon 149 bin dolarlık ihracata imza atarken, bu rakamın yüzde 69’luk dilimini temsil eden 272 milyon 104 bin dolarlık ihracatı Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü tek başına gerçekleştirdi.

Madencilik sektörü, Muğla ihracatında 45 milyon dolar ile ikinci olurken, Gemi ve Yat sektörü 26 milyon dolar ihracat yaptı.

Güller yöresi Isparta 2016 yılının Ocak – Kasım döneminde 215 milyon dolar olan ihracatını, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 13 arttırdı ve 244 milyon dolara çıkardı. Isparta’nın ihracatında Madencilik sektörü 64 milyon dolar ile zirvede yer alırken, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektörü 41 milyon dolar, Yaş Meyve Sebze Sektörü ise 25 milyon dolar ihracat yaptı.

Burdur Demek Mermer Demek

Burdur’un ihracatına güzelliği ile tüm dünyayı cezbeden Burdur beji damgasını vurdu. Burdurlu mermerciler 2017 yılının Ocak – Kasım döneminde dünyanın dört bir tarafına 143 milyon dolarlık mermer ihraç etti. Bu ihracat rakamı Burdur’un toplam 174 milyon dolarlık ihracatının yüzde 82’sine ulaştı. Burdur’da Savunma ve Havacılık Sektörü 12 milyon dolarlık ihracat yaparken, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri Sektörünün ihracatı ise; 9 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.