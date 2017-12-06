Influencer Marketing Projelerine İlk Yatırımlar Devam Ediyor
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Influencer Marketing Projelerine İlk Yatırımlar Devam Ediyor


Influencer Marketing Projelerine İlk Yatırımlar Devam Ediyor
Influencer Marketing Projelerine İlk Yatırımlar Devam Ediyor Elif İşçi - Tarih: 2017-12-06 Saat: 10:07:34
Anasayfa Şirketler Influencer Marketing Projelerine İlk Yatırımlar Devam Ediyor

Medisa House tarafından yapılan birtakım açıklamalarda şirketlerin büyük kısmının influencer marketing projelerine büyük ilgi gösterdiğini ortaya koydu. Bu durumda sektörde hızlı bir büyüme kaydedildi.

CC Media House Direktörü Güven Çelikkaya, 2018 yılında öne çıkacak Influencer Marketing trendlerini değerlendirdi. Çelikkaya 2017 yılında Türkiye'de farklı sektörlerden bir çok markanın influencer marketinge ilk defa adım attığına dikkat çekerek “2018 yılında markaların influencer marketinge daha çok yer vermeye başlayacağını düşünüyorum. Influencer marketingin hem içerik üretiminin zenginleşmesi hem de markaların bu alanın farkına varması ile birlikte yüzde 100 oranında büyüme kaydetmesini bekliyoruz. Bunun en önemli sebebi Influencer Marketing'in diğer geleneksel pazarlama yöntemlerine kıyasla çok etkili, hızlı, doğal ve ölçümlenebilir bir yöntem olması geliyor” dedi.

2018’de 6 Önemli Trende Dikkat

Güven Çelikkaya 2018 yılında Influencer Marketing kampanyalarında 6 önemli trendin hakim olacağını belirterek bu trendlerin kampanyaların başarısını etkileyeceğini söyledi. 2018 yılında düzenlenecek kampanyalarda ROI (Return of Investment) ve KPI (Key Performance Indicator)bazlı ölçümlemelerin öne çıkacağını, video içeriklerin yükselişe geçeceğini sözlerine ekleyen Çelikkaya şöyle devam etti:

“Eskiden o kadar da önem verilmeyen micro influencer değer kazanacak ve daha çok kampanya da yer alacaklar. Şeffaflığın her geçen gün daha çok önem kazandığı bir yerde sahte hesaplar tarihe karışacak. Ayrıca daha çok sayıda influencer, kendi adlarını taşıyan ürünler çıkarmaya başlayacaklar. Son kullanıcıya yönelik B2C kampanyaların yanında B2B (Business to Business)odaklı Influencer Marketing kampanyalarında artış olacak. Influencer Marketinge yatırılan bütçe ve dahil olan marka sayısı 2018 yılında çok daha hızlı şekilde artacak”.

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