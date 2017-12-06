Ekmek Fiyatı 5 Lira Olsun! İsraf Önlensin

Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası, ekmeğe yönelik yapılan düzenlemeye tepki verdi. Sendikanın genel sekreteri açıklamasında düzenlemenin israfı arttıracağını savundu, israfın önüne geçmek için farklı çözümler bulunması gerektiğini dile getirdi.

“Ekmeğe Yapılan Düzenleme Maliyetleri Artıracak”

Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Cihan Kolivar, önümüzdeki yılın ilk gününden itibaren geçerli olarak ekmek düzenlemesi hakkında konuştu. Kolivar, “Ekmek fiyatı 5 lira olsun” diyerek düzenlemeye tepki verdi. Ekmek düzenlemesi kapsamında gramajın düşürülmesinin israfın önüne geçmeyeceğini öne süren genel sekreter, “Söz konusu değişiklik tam aksine ekmek israfının artmasına neden olacak. Düzenleme maliyetlerin artmasını da beraberinde getirecek” dedi. Ekmek israfının gramaj kaynaklı olmadığını belirterek, “İsrafa marketlerdeki çeşit fazlalığı yol açıyor. Reyonlarda onlarca ekmek çeşitlerini gören tüketiciler, ister istemez bu reyonlara yöneliyor ve ihtiyaç fazlası alım yapıyor” şeklinde konuştu.

“Bana Kalsa Ekmeği 5 Liraya Satarım”

Cihan Kolivar değerlendirmesinde ekmek fiyatlarına işaret ederek, “Bence ekmek israfının önüne geçmek için fiyat 5 lira olmalı. Ben çöpe atılmış sucuk ve pastırma görmüyorum. Çünkü bu ürünler pahalı. Ama çöpe atılmış ekmek görüyoruz” dedi. Ekmekteki diğer bir sorunun ruhsatsız olarak faaliyet gösteren fırınlar olduğunu belirten Kolivar, İstanbul genelinde en az 1.300 işletme olduğunu iddia etti. Söz konusu işletmelerde ekmek gramının eksik olduğunun altını çizerek, “İstanbul semt pazarlarında ekmek satışı yapılıyor. Bu ekmeklerin nerede, nasıl ve ne şartlarda üretildiği bilinmiyor” dedi. Vatandaşları bu ekmekler konusunda uyararak, “Ekmek alışverişlerinizde tek kriteriniz fiyat olmasın. Aldığınız ekmeğin gramını kontrol edin. Fırın işletmecisinin işçilerin sigortasını ödeyip ödemediğini de sorgulayın” ifadelerini kullandı.