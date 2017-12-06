Ekmek Fiyatı 5 Lira Olsun! İsraf Önlensin
Advert Advert Advert


Ekmek Fiyatı 5 Lira Olsun! İsraf Önlensin


Ekmek Fiyatı 5 Lira Olsun! İsraf Önlensin
Ekmek Fiyatı 5 Lira Olsun! İsraf Önlensin Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-06 Saat: 10:12:24
Anasayfa Eko Gündem Ekmek Fiyatı 5 Lira Olsun! İsraf Önlensin

Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası, ekmeğe yönelik yapılan düzenlemeye tepki verdi. Sendikanın genel sekreteri açıklamasında düzenlemenin israfı arttıracağını savundu.

Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası, ekmeğe yönelik yapılan düzenlemeye tepki verdi. Sendikanın genel sekreteri açıklamasında düzenlemenin israfı arttıracağını savundu, israfın önüne geçmek için farklı çözümler bulunması gerektiğini dile getirdi.

“Ekmeğe Yapılan Düzenleme Maliyetleri Artıracak”

Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Cihan Kolivar, önümüzdeki yılın ilk gününden itibaren geçerli olarak ekmek düzenlemesi hakkında konuştu. Kolivar, “Ekmek fiyatı 5 lira olsun” diyerek düzenlemeye tepki verdi. Ekmek düzenlemesi kapsamında gramajın düşürülmesinin israfın önüne geçmeyeceğini öne süren genel sekreter, “Söz konusu değişiklik tam aksine ekmek israfının artmasına neden olacak. Düzenleme maliyetlerin artmasını da beraberinde getirecek” dedi. Ekmek israfının gramaj kaynaklı olmadığını belirterek, “İsrafa marketlerdeki çeşit fazlalığı yol açıyor. Reyonlarda onlarca ekmek çeşitlerini gören tüketiciler, ister istemez bu reyonlara yöneliyor ve ihtiyaç fazlası alım yapıyor” şeklinde konuştu. 

“Bana Kalsa Ekmeği 5 Liraya Satarım”

Cihan Kolivar değerlendirmesinde ekmek fiyatlarına işaret ederek, “Bence ekmek israfının önüne geçmek için fiyat 5 lira olmalı. Ben çöpe atılmış sucuk ve pastırma görmüyorum. Çünkü bu ürünler pahalı. Ama çöpe atılmış ekmek görüyoruz” dedi. Ekmekteki diğer bir sorunun ruhsatsız olarak faaliyet gösteren fırınlar olduğunu belirten Kolivar, İstanbul genelinde en az 1.300 işletme olduğunu iddia etti. Söz konusu işletmelerde ekmek gramının eksik olduğunun altını çizerek, “İstanbul semt pazarlarında ekmek satışı yapılıyor. Bu ekmeklerin nerede, nasıl ve ne şartlarda üretildiği bilinmiyor” dedi. Vatandaşları bu ekmekler konusunda uyararak, “Ekmek alışverişlerinizde tek kriteriniz fiyat olmasın. Aldığınız ekmeğin gramını kontrol edin. Fırın işletmecisinin işçilerin sigortasını ödeyip ödemediğini de sorgulayın” ifadelerini kullandı. 

ekmek fiyatı ekmek sanayii işverenler sendikası cihan kolivar
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek