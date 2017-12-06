Demir Fiyatı 11 Ayda Yüzde 60 Arttı! Sektör Endişeli

İnşaat demiri fiyatlarının artması sektör temsilcilerini harekete geçirdi. Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı fiyat artışlarının sektörü olumsuz etkilediğini, yatırımların şimdiden azaldığını belirtti.

“İnşaat Sektöründe Yatırımlar Yavaşladı”

Derneğin başkanlık görevini yapmakta olan Deniz Karataş, inşaat demiri fiyatlarını değerlendirdi. Fiyatların ciddi oranda arttığının altını çizerek, “Sektörümüzdeki yatırımlar hissedilir şekilde azaldı. Artan demir fiyatlarından dolayı sektör zora girdi. Fiyatların neden bu kadar fazla arttığına da anlam veremiyoruz” dedi. Demir ve çelik üretiminin ihtiyacın üzerinde olduğunun altını çizerek, “Buna rağmen demir fiyatları hız kesmeden zamlanmaya devam ediyor. İnşaat sektöründeki kayıplar şimdiden başladı. Yatırımların yavaşladığını gözlemliyoruz. Böyle devam ederse sektördeki tüm faaliyetler durma noktasına gelebilir” şeklinde konuştu.

Sektörün istihdama katkısına da değinen Karataş, “İnşaat sektörü yatırımların yüzde onluk düşüşü dahi en az 300 bin kişinin işsiz kalacağı anlamına geliyor. Bu durumun yaşanmaması için iki farklı çözüm önerimiz var. İlk önerimiz inşaat demirine uygulanan KDV’nin geçici de olsa kaldırılması veya indirime gidilmesi. Federasyon olarak ikinci önerimizse, demir ihracatına yüzde 20 oranında vergi uygulanması” dedi.

Demir fiyatlarının geçen bir yıllık zaman diliminde yüzde 60’a varan oranda arttığına vurgu yapan Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı, “2017’nin ilk ayında demir fiyatı 1.780 lira civarındaydı. Aralık ayı fiyatlarını incelediğimizde satış fiyatının 2.700 TL’ye kadar çıktığını görüyoruz. Fiyat artışları sektörün üretim maliyetlerini artırıyor. Maliyetlerdeki artış yüzde 25’i buldu. Artışlar sadece üretimi değil, bunun yanında üreticiyi ve tüketiciyi de olumsuz etkiledi. Yılın başında inşaata başlayan firmaların maliyetleriyle, bir ay önce başlayanların maliyetleri arasında uçurum meydana geldi. Artan maliyetler konutların satış fiyatlarında da kendini hissettirdi” ifadelerini kullandı.