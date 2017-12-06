Meslek Gruplarına Göre İçecek Tercihleri Belirlendi

Muhasebeciler A4 fotokopi kâğıdını, mimarlar klasörleri, eğitimciler tahta kalemini daha çok kullanır. Peki, gerçekten öyle mi? “İşyerinin alışveriş yeri” olarak bilinen Avansas.com, hangi meslek gruplarının daha çok hangi ürünleri kullandığını ortaya koydu. Ofis kırtasiye malzemeleri, kâğıt ürünleri, temizlik, teknoloji, gıda gibi pek çok kategoride 5.500’den fazla ürünü işyerlerine sunan Avansas.com, yaptığı pazar araştırmaları, müşteri görüşmeleri ve satış verilerinden yola çıkarak çalışanların merak ettiği bu soruyu cevapladı.

Muhasebeciler Maden Suyunu Daha Çok Tüketiyor

Bazı meslek grupları, belirli ürünleri diğer meslek gruplarına göre daha çok kullanıyor. Avansas.com’un araştırma sonuçlarına göre, muhasebecilerin en çok kullandığı ürünler arasında fotokopi kâğıdı, plastik klasör ve Türk kahvesi yer alıyor. Diğer meslek gruplarından farklı olarak muhasebecilerin yoğun bir şekilde maden suyu tükettikleri de ortaya çıkıyor.

Reklamcılar Formuna Dikkat Ediyor

Meslek gruplarının kullandıkları ürünler arasında şaşırtıcı bir diğer sonuç da reklamcılardan geldi. Reklamcıların Avansas.com üzerinden en çok satın aldıkları ürünler arasında diyet ürünler yer alıyor. Formuna dikkat eden reklamcılar kahve kreması, dökme çay, asetat kalemi, ıslak havlu gibi ürünleri de çok kullanıyor.

Bu Ürünler de Mesleklere Özel

Bazı ofis ürünleri belirli meslek grupları tarafından kullanılıyor. Eğitimcilerin en çok hangi ürünleri kullandıklarına bakıldığında, ilk sırada tahta kalemi yer alıyor. Tahta kaleminin yanı sıra Z katlı kâğıt havlu, dökme çay ve karton bardak da eğitimciler tarafından çok kullanılıyor.

Mimarların en çok kullandıkları ürünler arasında karton klasör, arşivleme kutusu ve ıslak havlu göze çarpıyor. Avukatlar dava dosyasının yanı sıra plastik klasörü çok kullanırken; restoran ve kafe işletmecileri latex eldiven, bulaşık süngeri, termal rulo gibi ürünleri kullanıyor.

Mavi yakalı çalışanların yoğunlukta olduğu sanayi ve üretim sektöründe ise dökme çay, küp şeker, plastik bardak, kâğıt havlu gibi en temel tüketim malzemelerinin yanında, koli bandı, çöp torbası gibi ürünler de ön plana çıkıyor.

Türk Kahvesi ve Fotokopi Kâğıdı Ortak Ürünler

Bütün meslek gruplarına bakıldığında, dört ürünün herkes tarafından kullanıldığı görülüyor: Türk kahvesi, karton bardak, kâğıt havlu ve fotokopi kâğıdı. Bu dört ürün, her ölçekteki şirketin olmazsa olmaz ürünleri olarak göze çarpıyor.