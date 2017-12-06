Satınalma Dünyası Geleceği Değiştirecek
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Satınalma Dünyası Geleceği Değiştirecek


Satınalma Dünyası Geleceği Değiştirecek
Satınalma Dünyası Geleceği Değiştirecek Elif İşçi - Tarih: 2017-12-06 Saat: 10:53:40
Anasayfa Eko Gündem Satınalma Dünyası Geleceği Değiştirecek

Satınalma dünyası geleceğe yönelik planlarını devam ettirirken bu süreçte Edenred sponsorluğunda düzenlenen bir toplantıda biraraya geldiler.

Çalışanlar için satın alma gücünün artmasını, kurum bütçelerinin etkin yönetimini ve birlikte çalıştığı üye iş yerlerine ek satış hacmi yaratmayı hedefleyen EDENRED, bu yıl “Geleceği Değiştir” sloganı ve “Milli Satınalma 4.0” temasıyla gerçekleştirilen 7. Türkiye Satınalma ve Tedarik Yönetimi Zirvesi’ne Altın Sponsor olarak destek verdi. 2 Aralık Cumartesi günü, Yeşilköy’deki WOW Convention Center’da gerçekleşen zirve, tüm dünyadan 6.000’den fazla satın alma profesyonelini bir araya getirerek, sektörün en büyük buluşmasına ev sahipliği yaptı. Altın Sponsor EDENRED de zirve kapsamında standında sektör profesyonelleri ile buluşarak iş dünyasına özel sunduğu çözümlerini paylaşarak, bilgi ve promosyon desteği sağladı. Dünya çapında 43 milyonu aşkın çalışan, 750.000 firma ve kamu kuruluşu ve 1,4 milyon üye iş yerinden oluşan benzersiz bir network’ü bir araya getiren EDENRED, gerçekleştirilen bu önemli organizasyon ile yeni işbirlikleri için de önemli bir adım atmış oldu.

Yıl Boyu “Altın Sponsor” EDENRED

Türkiye'de yemek kuponu hizmetini sunan ilk uluslararası firma olan EDENRED, küresel rekabette başarılı bir Türkiye için çalışan TÜSAYDER’in yıl boyu yapacağı zirve ve etkinliklerde de Altın Sponsor’luğuna devam ederek, sürdürülebilir satın almada sektör profesyonellerinin yanında yer alacak.

Edenred ekonomi haber basın bülteni
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