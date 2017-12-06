Fİntech Pazarında Büyüme Devam Ediyor

KPMG 2017 üçüncü çeyrek Fintech raporuyla, Fintech pazarının fotoğrafını çekti. 2017’nin üçüncü çeyreğinin değerlendirildiği raporda, Fintech pazarının güçlü duruşunu sürdürdüğüne dikkat çekildi. 2017’nin ikinci çeyreğinde büyük bir çıkış yakalayan Fintech yatırımları iki katından fazla artarak 9,3 milyar dolar seviyesine ulaşmıştı. Fintech yatırımları üçüncü çeyrekte de aynı çizgiyi takip etti. İşlem toplamı 8,2 milyar dolar seviyesine gerilemesine rağmen, 2016 yılının aynı çeyreğindeki 6,3 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktı. Risk sermayesi yatırımları da son beş çeyreğin en yüksek seviyesi olan 3,3 milyar dolara ulaştı.
Sinem Cantürk: Yükseliş Çizgisinin Sürmesini Bekliyoruz
KPMG Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri ve Şirket Ortağı Sinem Cantürk, “Fintech piyasası, coğrafi kapsam, ilgi alanları, kaynaklar ve yatırımlarla birlikte hızlı bir şekilde gelişiyor. Müşterilerine yeni değerler yaratmak isteyen büyük teknoloji devlerinin ve uluslararası çapta büyümek isteyen Fintech liderlerinin ön plana çıktığını görüyoruz. Bu hareketlilik, yerleşik finans kuruluşlarını da daha cesur adımlar atmaya zorlayabilir. Fintech piyasasında yükseliş çizgisinin sürmesini bekliyoruz” dedi.
Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ile Asya’yı Geçti
Amerika Birleşik Devletleri’nin 142 işlemde yaratılan 5 milyar dolar Fintech finansmanı ile 2017 üçüncü çeyreğinde Fintech yatırımlarında ilk sırada olduğunu belirten Cantürk, “Avrupa ve Asya bu konuda Amerika Birleşik Devletleri’nin gerisinde bulunuyor. Avrupa Fintech işlemleri 73 işlemde yaratılan 1,66 milyar dolar finansmanla ikinci sırada kaldı. Asya Fintech işlemleri ise 41 işlem ve 1,21 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sağlıklı bir seviyede bulunan yatırım etkinliğine rağmen, erken aşama finansmanı başta olmak üzere 2017 yılı üçüncü çeyreğinde risk sermayesi Fintech finansman hacmi kayda değer oranda düştü. Tohum aşamasındaki Fintech işlemlerinin sayısı bu çeyrekte 67’ye düşerken, 2013 yılı ilk çeyreğinden bu yana böylesine düşük bir seviye görülmemişti. Bu düşüş, büyük işlemlere odaklanan yatırımcılar ile kanıtlanmış iş modellerine sahip şirketlerin izlediği stratejinin bir sonucu” dedi.
KPMG’nin üçüncü çeyrek Fintech Raporu’ndan öne çıkan bazı başlıklar şöyle:
- 2017 yılı ikinci çeyreğinde 9,3 milyar dolar olan küresel Fintech yatırım hacmi, üçüncü çeyrekte 8,2 milyar dolara geriledi.
- İkinci çeyrekte 3,01 dolar olan risk sermayesi finansmanı 211 işlemde 3,3 milyar dolar seviyesine yükseldi.
- 2017 üçüncü çeyrek sonu itibariyle tohum aşamasındaki işlemler için medyan işlem hacmi 1,4 milyon dolar seviyesine yükseldi. 2016 yılında ise medyan işlem hacmi 1 milyon dolardı. Erken aşama yatırımları için medyan işlem hacmi ise 5,5 milyon dolara çıktı. 2016’da seviye 5,1 milyon dolardı.
- 2017 yılında düşüş eğiliminde olan kurumsal risk sermayesi finansmanının, toplam işlemler içerisinde oranı hala yüksek. Kurumsal risk sermayesi 2017 yılında dünya genelindeki Fintech risk sermayesi işlemlerinin yüzde 18’ini oluşturdu.
- Kuzey ve Güney Amerika’yı Amerika Birleşik Devletleri Taşıdı
2017 üçüncü çeyreğinde Kuzey ve Güney Amerika kıtalarındaki toplam Fintech yatırımları ikinci çeyreğe göre geriledi. İkinci çeyrekte gerçekleşen yüksek seviye, ik Kanada merkezli DH Corp’un ABD’den Vista Equity Partners tarafından satın alınması idi. Bu büyük satın alma işlemi sonucunda oluşan baz etkisiyle, üçüncü çeyreğe gerileme olarak yansıdı.
- 2017 yılı üçüncü çeyreğinde Amerika Birleşik Devletleri, ülkeden yapılan 5 milyar dolarlık yatırımla öncü oldu. 312 milyon dolar yatırımla Kanada da doğrudan Fintech yatırımlarında kayda değer bir seviye yakaladı.
- Asya, 2017’de İlk Kez 1 Milyar Dolar Barajını Aştı
Asya, 41 işlemde yaratılan 1,21 milyar dolar yatırım ile 2017 yılı üçüncü çeyreğinde Fintech yatırımları alanında büyük yükseliş gösterdi. Risk sermayes finansmanı da önemli ölçüde tırmandı ve toplam yatırım değeri 1 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktı.
- Asya Fintech yatırımlarının yarısından fazlasını Çin gerçekleştirdi. (745 milyon dolar).
- Hindistan, ülkede gerçekleşen 87,7 milyon dolar risk sermayesi finansmanı ile üst üste üçüncü çeyrekte de düşüş yaşadı.
- Avrupa Gücünü Korudu
2017 ikinci çeyreğinde 2 milyar dolar olan Avrupa Fintech yatırım hacmi, üçüncü çeyrekte 1,66 milyar dolar seviyesine geriledi.
- Avrupa kıtasındaki risk sermayesi finansmanı 700 milyon dolar seviyesinin üzerine çıkarak gücünü korudu.
- 2016 yılının aynı döneminde 10,2 milyon dolar olan geç aşama Fintech finansman medyanı, 2017 üçüncü çeyreğinde 17,3 milyon dolara yükseldi.