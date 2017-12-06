Fİntech Pazarında Büyüme Devam Ediyor

KPMG 2017 üçüncü çeyrek Fintech raporuyla, Fintech pazarının fotoğrafını çekti. 2017’nin üçüncü çeyreğinin değerlendirildiği raporda, Fintech pazarının güçlü duruşunu sürdürdüğüne dikkat çekildi. 2017’nin ikinci çeyreğinde büyük bir çıkış yakalayan Fintech yatırımları iki katından fazla artarak 9,3 milyar dolar seviyesine ulaşmıştı. Fintech yatırımları üçüncü çeyrekte de aynı çizgiyi takip etti. İşlem toplamı 8,2 milyar dolar seviyesine gerilemesine rağmen, 2016 yılının aynı çeyreğindeki 6,3 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktı. Risk sermayesi yatırımları da son beş çeyreğin en yüksek seviyesi olan 3,3 milyar dolara ulaştı.

Sinem Cantürk: Yükseliş Çizgisinin Sürmesini Bekliyoruz

KPMG Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri ve Şirket Ortağı Sinem Cantürk, “Fintech piyasası, coğrafi kapsam, ilgi alanları, kaynaklar ve yatırımlarla birlikte hızlı bir şekilde gelişiyor. Müşterilerine yeni değerler yaratmak isteyen büyük teknoloji devlerinin ve uluslararası çapta büyümek isteyen Fintech liderlerinin ön plana çıktığını görüyoruz. Bu hareketlilik, yerleşik finans kuruluşlarını da daha cesur adımlar atmaya zorlayabilir. Fintech piyasasında yükseliş çizgisinin sürmesini bekliyoruz” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ile Asya’yı Geçti

Amerika Birleşik Devletleri’nin 142 işlemde yaratılan 5 milyar dolar Fintech finansmanı ile 2017 üçüncü çeyreğinde Fintech yatırımlarında ilk sırada olduğunu belirten Cantürk, “Avrupa ve Asya bu konuda Amerika Birleşik Devletleri’nin gerisinde bulunuyor. Avrupa Fintech işlemleri 73 işlemde yaratılan 1,66 milyar dolar finansmanla ikinci sırada kaldı. Asya Fintech işlemleri ise 41 işlem ve 1,21 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sağlıklı bir seviyede bulunan yatırım etkinliğine rağmen, erken aşama finansmanı başta olmak üzere 2017 yılı üçüncü çeyreğinde risk sermayesi Fintech finansman hacmi kayda değer oranda düştü. Tohum aşamasındaki Fintech işlemlerinin sayısı bu çeyrekte 67’ye düşerken, 2013 yılı ilk çeyreğinden bu yana böylesine düşük bir seviye görülmemişti. Bu düşüş, büyük işlemlere odaklanan yatırımcılar ile kanıtlanmış iş modellerine sahip şirketlerin izlediği stratejinin bir sonucu” dedi.

KPMG’nin üçüncü çeyrek Fintech Raporu’ndan öne çıkan bazı başlıklar şöyle: