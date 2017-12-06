Fairmont Quasar Ödüle Doymadı!

Fairmont Quasar İstanbul, son olarak, World Luxury Hotel Awards tarafından Türkiye’nin “En İyi Lüks” ve “En İyi Lüks Tasarım Oteli” ödüllerine layık bulundu.

2006 yılından bu yana faaliyet gösteren ve turizm dünyasının en prestijli etkinlikleri arasında gösterilen World Luxury Hotel Awards ödülleri, konukların, gezginlerin, seyahat endüstrisinin önde gelen isimlerinin dört hafta süren oylaması sonucundaortaya çıkıyor.

“Anları anılara dönüştürmeyi” hedefleyen hizmet felsefesi, “otel içinde otel” olarak tanımlanan Fairmont Gold deneyimi, otantik tecrübeler sunan restoran ve barlarının yanı sıra Willow Stream Spa’sı ve çağdaş iç dizaynı ile şehrin tam kalbinde yer alan Fairmont Quasar İstanbul, geçtiğimiz günlerde farklı bir organizasyon olan International Hotel Awards (IHA) tarafından da ödüllerle onurlandırılmıştı. Fairmont Quasar İstanbul, IHA tarafından “Avrupa’nın En İyi Şehir Oteli” seçilmişti.