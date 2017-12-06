100 Milyon Dolarlık Satın Alma, Hisseleri Uçurdu!
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100 Milyon Dolarlık Satın Alma, Hisseleri Uçurdu!


100 Milyon Dolarlık Satın Alma, Hisseleri Uçurdu!
100 Milyon Dolarlık Satın Alma, Hisseleri Uçurdu! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-06 Saat: 11:18:13
Anasayfa Şirketler 100 Milyon Dolarlık Satın Alma, Hisseleri Uçurdu!

Sabancı Holding bünyesinde yer alan Kordsa şirketi, 100 milyon dolarlık satın alma için düğmeye bastı. Satın almanın şirketin ABD’deki bağlı ortaklığı aracılığıyla yapılacağı, satın alınacak ABD’li şirketlerinse havacılık sektörüne malzeme tedariki yaptığı kaydedildi.

Sabancı Holding bünyesinde yer alan Kordsa şirketi, 100 milyon dolarlık satın alma için düğmeye bastı. Satın almanın şirketin ABD’deki bağlı ortaklığı aracılığıyla yapılacağı, satın alınacak ABD’li şirketlerinse havacılık sektörüne malzeme tedariki yaptığı kaydedildi.

Şirket Hisseleri Yüzde 5,5 Değerlendi

Kordsa, önemli bir satın alma ile gündeme düştü. Satın almanın iki şirkete yönelik yapılacağı ifade edildi. Bu şirketlere yapılacak toplam ödeme tutarınınsa 100 milyon dolar olacağı aktarıldı. Bu haberin gündeme düşmesiyle birlikte Kordsa şirketinin borsadaki hisseleri yükselişe geçti. Hisseler günün ilk saatlerinde yüzde 5,5’lik değer kazandı. Her bir hisse 7,09 liraya kadar yükseldi.

Sabancı Holding’e bağlı olan Kordsa lastik, inşaat, kompozit ve fiber güçlendirme sanayi alanında faaliyet gösteriyor. Kord bezi üretimi yapan şirket, bu satın almayla gelirini artırmayı hedefliyor. Piyasa uzmanları satın alma sonrasında Kordsa’nın Amerika’daki kompozit gelirlerini artırmasını bekliyor. Şirketin, 2018 yılında ülkedeki kompozit gelirlerini 80 milyon dolar arttıracağı ifade ediliyor.

Satın Alınan Şirketler Havacılık Sektörüne Malzeme Tedarik Ediyor

Kordsa şirketinin ABD’deki bağlı ortağı ise Kordsa Inc. Kordsa Inc.’in satın alacağı ABD’li şirketlerin ‘Fabric Development, Inc.’ ile ‘Textile Products, Inc.’ olduğu açıklandı. Açıklamada bu şirketlerin havacılık sektörüne malzeme tedarik ettiği, tedarik edilen malzemelerinse ileri kompozit olduğu belirtildi. Söz konusu şirketlerin şahıs şirketi olduğunun altı çizildi. Şirketlerden birinin sahibinin Piyush A.Shah adlı yatırımcıya ait olduğu, diğerininse Abantika P.Shah adlı yatırımcıdan satın alındığı aktarıldı.

Satın alma sürecinin 3 aylık dilimde tamamlanacağı ifade edildi. Satın almanın net maliyeti ise ilgili birimlerin vereceği onay ardından kesinleşecek. 

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